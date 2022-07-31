В ночь на 31 июля российская армия нанесла массированные обстрелы по Николаеву.

Во время вражеской атаки на Николаев погиб украинский бизнесмен Алексей Вадатурский. Он – владелец крупнейшей зерноторговой компании «Нибулон».

О смерти Вадатурского в соцсетях сообщают депутаты и бизнесмены.

О смерти агрария на своей странице в Facebook пишет Ярослав Литвин, депутат Рокитнянянского поссовета.

О смерти одного из богатейших украинцев сообщает и бывший нардеп Артем Витко.

Сообщение о трагической гибели Вадатурского появилось и на странице предпринимателя и политика Ивана Чайковского. «Под обстрелами в Николаеве погиб настоящий патриот, Герой Украины, Человек с заглавной буквы — Алексей Вадатурский. Большой души мужчина, который фанатично работал, чтобы Николаевщина и вся Украина процветала, становилась экономически независимой», — говорится в его сообщении.

О гибели владельца «Нибулон» пишет и экс-депутат Николаевского городского совета Вячеслав Апанасенко.

О том, что при обстреле Микоалева погиб владелец «Нибулона», пишет местное издание «Новости-N». О смерти Вадатурского ресурсу сообщил источник в Николаевском городском совете.

ТСН.ua проверяет фнормацию о гибели бизнесмена Алексея Вадатурского. Официальные власти пока не прокомментировали появившуюся информацию.

Алексей Афанасьевич Вадатурский родился 8 сентября 1947 в с. Бенцари Одесской области. Учился в Одесском технологическом институте им. Ломоносова. Он, в частности, работал заместителем начальника Николаевского областного управления хлебопродуктов. В 1991 году стал генеральным директором сельскохозяйственного предприятия «Нибулон». В июне 2020-го издание «Forbes Украина» оценило состояние Вадатурского в 450 миллионов долларов.

Как сообщалось, в ночь на 31 июля Николаев подвергся массированному обстрелу. Мощные взрывы раздавались после часа ночи и около пяти утра. Ночью город обстреляли косыми снарядами. Утром по предварительной информации по Николаеву запустили ракеты С-300.

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