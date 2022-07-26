Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №114 от 23.07.2022 г.

Макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом всем в выпуске.

Такого вы не найдете в СМИ!

Мировая экономика в рецессии, Китай не помогает: что происходит в мировой экономике и финансах, чего ждать?

00:00 – Приветствие и вступительное слово.

02:22 МАКРО

02:27 – Обзор инфляции в развитых странах;

04:08 – обзор строительного сектора в США;

05:05 – деловая активность в июле в развитых странах;

06:29 – обзор недельных данных в США: и ;

07:45 – стройка в Китае;

08:18 – потребительские настроения в Китае;

08:53 – деловая активность в Китае;

11:02 – итоги по блоку: как и ожидал, летом имеем стагфляцию, Китай также слаб.

15:07 РИСКИ

15:12 – Денежный рынок США: ликвидность и показатели абсорбции ликвидности, пара слов об обратных РЕПО;

17:17 – фьючерсная кривая на 30-дневные векселя загибается, сигнализируя об ожиданиях рынка по учетной ставке на уровне 3,5%;

18:22 – обзор коэффициента медь/золото и ставки трежерис, обзор корзины премий за риск на финрынках развитых стран;

21:01 – обзор между 10- и трежерис, и ситуация на рынке корпоративного долга в США;

22:07 – ожидаемая инфляция в США и S&P 500;

22:58 – резюме по блоку: рынки уже играют дефляцию, и наступает новый виток ухудшения аппетита к риску.

27:05 РЫНКИ

27:11 – : технический анализ доходности длинных трежерис, приток иностранного капитала, технический анализ индекса S&P 500, чистая спекулятивная позиция;

31:05 – валюты: авторская оценка , ТА по доллару;

33:00 – : обзор потоков на рынке золота, обзор фронтального спреда, сезонность рынка и техническая картина;

36:52 – : обзор чистой спекулятивной позиции, обзор фронтального спреда, сезонность рынка, техническая картина;

39:28 – : запасы на ведущих мировых хабах, суточный баланс рынка нефти в США, обзор форвардной кривой на бирже NYMEX, обзор фронтальных спредов, обзор позиций спредеров, обзор спекулятивной позиции по нефтяным фьючерсам на СМЕ, сезонность, техническая картина;

43:05 – : обзор баланса рынка газа на прошлой неделе от Минэнерго США, обзор динамики в США, динамика базиса, обзор фронтального спреда, обзор фьючерсной кривой, сезонность рынка, обзор спекулятивной позиции, техническая картина;

46:12 – : фронтальный спред по пшенице, сезонность, чистая спекулятивная позиция, техническая картина.

48:14 ИТОГИ

Итоги анализа: резюме по состоянии экономики США, аппетита к риску на финансовых рынках, перспективы финансовых рынков, что делаю с позициями.

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