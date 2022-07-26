За последние 4 года рынок стажировок в России претерпел значительные изменения. Стаффинговая группа ANCOR провела онлайн-опрос как среди стажеров (480), так и среди представителей компаний (156), чтобы выявить актуальные тренды в этом направлении. Что предлагают компании, и что на самом деле нужно стажерам?

Со стороны компаний 3/4 опрошенных сообщили о наличии стажерской программы в 2022 году. 1/4 увеличили количество стажерских вакансий в сравнении с прошлым годом. Чаще всего компании привлекают стажеров на функции IT, маркетинга, финансов. Студентам крайне интересна сфера IT: интернет-компании, разработка ПО и системная интеграция. Следующая по популярности отрасль – финансовые услуги. При выборе работодателя стажерам наиболее важны финансовая стабильность и репутация, а также сильное руководство, гибкий график и удобное расположение офиса.

«Компании по-прежнему заинтересованы в найме талантливых молодых специалистов и не отказались от проведения стажерских программ. Из-за сложной геополитической ситуации количество стажировок уменьшилось. IT направление по-прежнему в фокусе и у компаний. Дефицит IT специалистов на рынке большой и некоторые компании используют стажерские программы для привлечения молодых талантов в этой сфере. Это направление пользуется большой популярностью и у студентов», — Наталья Щербакова, директор по продажам и маркетингу, ANCOR

Какова ситуация со стажерскими программами?

По сравнению с результатами аналогичного исследования в 2021 году уменьшился процент компаний с программами стажировок с 82% до 76%. Половина работодателей, отказавшихся от набора стажеров в этом году, назвали причиной геополитическую обстановку. При этом по сравнению с прошлым годом количество вакансий для стажеров внутри организаций: не изменилось – у 43% респондентов, увеличилось – у 26%, уменьшилось – у 18%. Также 11% опрошенных сообщили, что в этом году вырос процент молодых специалистов, отказавшихся от офферов на постоянную работу после прохождения стажировки.



Изменилось процентное соотношений компаний с разным уровнем оплаты стажировок. В 2020 году самыми распространенными были позиции с зарплатой 20-30 тыс. рублей, их предлагали 44% работодателей. Спустя два года количество организаций, платившись эту сумму, снизилось до 26%. В 2022 году самый популярный вариант – стажерские позиции с оплатой 30-50 тыс. рублей, при этом в 2020-м столько платили только 24% компаний.

Есть изменения и в продолжительности стажировок. В 2020 году самыми распространенными были программы «до 3-х месяцев» — их проводили 32% работодателей. В 2022 абсолютным лидером стал вариант «3-6 месяцев» — его во время опроса отметил 51% респондентов.

Какие требования у компаний к стажерам?

При отборе стажеров 55% компаний обращают внимание на студентов определенных вузов, 36% не имеют особых предпочтений. 45% нацелены на выпускников с дипломом бакалавров, 38% больше работаю с выпускниками с дипломом магистров. 43% привлекают студентов магистратуры, 34% — студентов 2-4 курса бакалавриата, 19%- учащихся ССУЗов. 49% видят больше перспектив в работе со стажерами без опыта работы, 21% — выбирают кандидатов с опытом работы. 36% — отдают предпочтение молодым специалистам со знанием иностранных языков.

Из личностных качеств стажеров для компаний в топ-5 входят: ответственный подход к работе (55%), умение работать в команде (43%), ориентация на результат (43%), эффективные коммуникации (38%), интерес к саморазвитию (28%).

Как проходит отбор на стажировку?

Более половины компаний организуют для стажеров интервью с нанимающим менеджером (55%). Чуть менее половины проводят тестирование способностей и знаний (47%). Укладываются с процессом отбора в 1 интервью – 45%, в два и более – 40%, просят выполнить домашнее задание – 28%, организуют центр оценки – 19%, видеоинтервью – 15%. И только 9% включают в процесс отбора общение с топ-менеджментом организации.

Кандидаты в большинстве своем не считают все эти этапы психологически сложными. При просьбе оценить уровень стресса для каждого вида собеседования по 5-ти бальной шкале, студенты ранжировали их следующим образом: интервью с топ-менеджером – 3,0; интервью с нанимающим менеджером – 2,9; видеоинтервью- 2,8; центр оценки – 2,7; тестирование способностей и знаний – 2,7; интервью – 2,6; домашнее задание – 2,4.

Что компании предлагают стажерам и что важно для стажеров при выборе работодателя?

При выборе стажировки кандидатам наиболее важны финансовая стабильность и репутация компании, а также сильное руководство, гибкий график и удобное расположение места работы. Компании же планируют привлечь стажеров гибким графиком работы, возможностью работать удаленно, компенсацией мобильной связи, компенсацией расходов на питание, а также бонусами и скидками от компаний партнеров. Здесь мы наблюдаем несоответствие между тем, что компании считают важным для стажеров, и что действительно имеет значение для молодых людей.

По отраслям для студентов наиболее привлекательны: Интернет-направление (48%), разработка ПО и системная интеграция (38%), финансовые услуги (34%), телекоммуникации (33%), производители IT-оборудования (32%), e-com (29%), медицина и фармация (24%), недвижимость и строительство (22%), товары народного потребления (21%). Остальные сферы набрали менее чем по 20%.

Компании привлекают стажеров по следующим направлениям: IT (53%), маркетинг (47%), финансы (43%), HR (38%), продажи (32%), логистика (30%). Электронная коммерция занимает девятое место (13%), на последней позиции R&D (4%).

Как компании привлекают стажеров и как студенты узнают о стажировках?

Студенты узнают о стажировках в соцсетях и мессенджерах – 62%, на сайтах поиска работы – 55%, в центрах карьеры в вузах -51%, по рекомендациям друзей и родственников – 26%, на мероприятиях компаний – 23%, на студенческих карьерных сайтах – 23%.

Компании при поиске стажеров расставляют приоритеты немного по-другому, но в целом каналы продвижения совпадают с каналами поиска у студентов. Самый популярный вариант у работодателей — сотрудничество с вузовскими центрами карьеры – 72%, далее идут страницы на работных сайтах – 66%. Только 36% назвали рекламное продвижение в соцсетях – самый популярный канал поиска у студентов. 32% — страницы на карьерных студенческих сайтах. 30%- собственные мероприятия. 28% — карьерные группы в соцсетях и каналы в мессенджерах, которые также в приоритете у студентов. Далее идет создание собственных обучающих программ в ВУЗах- 26%.

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Портрет респондентов

В исследовании приняли участие 156 компаний: 48% российских и 52% международных. Основные отрасли: товары народного потребления – 16%, медицина и фармация – 13%, розничная торговля – 13%, финансовые услуги — 9%, недвижимость и строительство — 7%. Остальные сферы – в пределах 5%. По размеру штата организации распределились следующим образом: 44% — 1000 и более человек, 20% — 500-1000 человек, 19% — 100-500 человек, 18% — до 100 человек.

Среди опрошенных молодых специалистов 77% продолжают учебу в настоящий момент. Из них учатся в бакалавриате или на специалитете 2–5 курса – 62%, на 1м курсе бакалавриата/специалитета – 16%, на втором курсе магистратуры – 12%, на первом курсе магистратуры – 10%. По специализациям распределение следующее: экономика и управление – 35%, маркетинг -16%, компьютерные и информационные науки- 6%, машиностроение –6%, психология – 6%, остальные направления набрали 5% и меньше.

Что касается практического опыта, то среди респондентов 79% — не имеют опыта работы, 60% — уже имеют опыт прохождения стажировок, 56% — планируют проходить стажировку в ближайшее время.



Обзор подготовлен аналитиками компании ANCOR.





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