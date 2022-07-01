ИА SakhaNews. У Украины проблемы с выплатой внешнего госдолга: к 1 сентября страна обязана выплатить 1,4 млрд долларов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Bloomberg. Источники рассказали, что Киев изучает возможность реструктуризации госдолга, так как варианты финансирования «близки к тому, чтобы иссякнуть».

По данным агентства, у Украины есть время до 1 сентября, когда ей предстоит выплатить 1,4 млрд долларов госдолга с учетом процентов. Один из вариантов — использование замороженных активов РФ в качестве залога.

По информации Bloomberg, долларовые и еврооблигации Украины с погашением в сентябре торгуются с дисконтом более 40 процентов к их номинальной стоимости. По мнению агентства, это свидетельствует о кризисе и риске реструктуризации.

Тем не менее, правительство Украины заявило, что привержено обслуживанию своих долговых обязательств. Bloomberg считает, что власти хотят сохранить хорошие отношения с глобальными инвесторами, чтобы, в частности, иметь возможность финансировать восстановление страны.

Собеседники Bloomberg утверждают, что украинское правительство рассматривает несколько сценариев. Один из них предполагает, что эмитент может запросить держателя облигаций одобрить изменение условий выпущенных ценных бумаг. Еще один сценарий — использовать в качестве залога замороженные российские активы. Источники агентства отмечают, что «юридическая жизнеспособность такой идеи неясна».

Окончательное решение от Украины ожидается не раньше конца лета. По словам двух источников Bloomberg, Международный валютный фонд (МВФ) предложил Украине провести анализ ее финансового положения.

В марте МВФ утвердил выделение Украине 1,4 млрд долларов в качестве экстренной помощи. В апреле международный фонд одобрил создание спецсчета для помощи стране. МВФ говорил, что потребности Украины в финансовой помощи составляют около 5 млрд долларов в месяц. Фонд обещал изучить возможность изъятия золотовалютных резервов РФ в пользу Украины. МВФ считает, что мировая экономика находится в худшем состоянии со времен Второй мировой войны.

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