Потребительские цены в еврозоне в июне выросли на 8,6% в годовом выражении после роста на 8,1% в мае. Это максимальный показатель истории подсчетов. Об этом свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского Союза, передает Интерфакс-Украина.

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Рост инфляции

Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозировали в среднем рост потребительских цен на 8,4%.

Инфляция превышает целевой показатель Европейского центрального банка (ЕЦБ), что составляет 2% более чем в четыре раза. Это может стать дополнительным доводом в пользу повышения ключевых процентных ставок в еврозоне. Следующее заседание ЕЦБ состоится 21 июля.

Высокая инфляция обусловлена, главным образом, повышением цен на энергоносители, что составило 41,9% в годовом выражении после подъема на 39,1% в мае.

Продукты питания, алкоголь и табак в прошлом месяце подорожали на 8,9% против 7,5% месяцем ранее, промышленные товары — на 4,3% против 4,2%.

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И только рост стоимости услуг несколько замедлился до 3,4% с 3,5% в мае.

Цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в июне выросли на 3,7% в годовом выражении после повышения на 3,8% в предыдущем месяце. Экономисты в среднем ожидали увеличения на 3,9%.

В первый раз с 2011 года ЕЦБ готовится поднять стоимость заимствований

В настоящее время базовая ставка составляет 0%, по маржинальным кредитам — 0,25%, по депозитам — минус 0,5%. Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила на прошлой неделе, что в июле и сентябре возможно повышение ключевой ставки на четверть пункта.

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