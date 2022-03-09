Индекс бизнес-климата в Узбекистане внедрен по методологии Германского аналога Индекса бизнес-климата института ИФО («IFO Institut») одного из ключевых индикаторов экономической активности в Германии.

Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) провел очередной раунд опроса среди предприятий по всей стране. В опросе приняли участие более 1000 компаний по двум направлениям: качественной оценки текущего состояния бизнеса

и ожидания предпринимателей касательно перспектив развития ихна ближайшие три месяца.

Методология выборки представляет собой отраслевую стратифицированную случайную выборку согласно методологии «Обследования предприятий» Всемирного Банка.

В феврале т.г. сводный индикатор бизнес-климата составил 60 пунктов и по сравнению с январем месяцем т.г. повысился на 1 пункт, что оценивает состояние бизнес-климата в стране как положительное (в феврале 2021 г. – 60 п.; в январе т.г. – 59 п.).

Динамика индикатора бизнес-климата

В отраслевом разрезе, индикатор бизнес-климата в сфере сельского хозяйства составил 67 пунктов, услуг – 56 пунктов, в строительстве – 56 пункта и промышленности – 59 пунктов.

Изменения сводного индикатора бизнес-климата связаны с изменениями следующих компонентов индикатора:

Индикатор текущего состояния бизнеса составил 43 пункта , что характеризует положительные настроения предпринимателей касательно текущего состояния бизнеса (февраль 2021 г. – 44 п.).

43% опрошенных предпринимателей отметили текущее состояние их бизнеса как хорошее.

На вопрос как изменилось состояние бизнеса за последние 3 месяца 29% предпринимателей ответили, что улучшилось, 53% – считают, что не изменилось и 18% – ухудшилось.

Спрос на товары/услуги улучшился у 39% предприятий, в то время как количество работников увеличилось у 22% предприятий.

В разрезе отраслей индикатор бизнес-климата составил:

в строительстве 30 пункта;

в промышленности 39 пунктов;

в сфере сельского хозяйства 48 пунктов;

в сфере услуг 44 пункта.

Индикатор ожидания перспектив развития бизнеса составил 79 пунктов, что отражает ожидания предпринимателей о перспективах развития их бизнеса на ближайшие 3 месяца как оптимистичные.

80% предпринимателей оценили, что перспективы их бизнеса улучшатся. Ожидается, что спрос на товары и услуги улучшится у 73% предприятий, количество работников увеличится у 68%.

22% предпринимателей ожидают повышения цен на товары/услуги в ближайшие 3 месяца. 29% считают, что цены не изменятся, 3% – снизятся. 46% респондентов не знают, как изменятся цены на их товары/услуги в ближайшем будущем.

Индикатор ожидания перспектив развития бизнеса по отраслям составил:

в сельском хозяйстве – 88 пунктов;

в промышленности – 81 пункт;

в строительстве – 84 пунктов;

в сфере услуг – 69 пунктов.

В целом, взаимоотношение значений текущей ситуации и ожидания означает, что по оценкам субъектов предпринимательства положительная тенденция в развитии экономики сохранится в ближайшие 3 месяца.

Ферузбек Давлетов, ЦЭИР

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