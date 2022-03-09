У этой войны может быть три возможных окончания, и все они крайне накладны для России финансово. Таким мнением поделился на фейсбуке Сергей Будкин, инвестбанкир, соучредитель и управляющий партнер FinPoint. «Минфин» выбрал главное.

Окончанием этой войны может быть либо временная оккупация Россией территории Украины, полностью или частично, либо победа Украины. Я предполагаю, что второй вариант уже намного вероятнее первого, но тем не менее проанализирую оба варианта.

Сценарий № 1: Россия одерживает военную победу и временно получает контроль над некоторой частью территории Украины

В этом случае у России есть две возможных опции.

Первая опция — Россия пытается завоевать расположение населения на оккупированных ей территориях. Всем платят повышенные пенсии, восстанавливают и отстраивают разрушенные дороги, дома, мосты и вообще инфраструктуру и т. п.

В 2014 году, к двадцатилетию начала первой войны в Чечне, был опубликован отчет Standards & Poor’s об общей стоимости восстановления Чечни. Данных за первые семь лет после войны нет вообще (вернее, они засекречены), а за 13 лет после этого на программы восстановления Чечни из федерального (государственного) бюджета было потрачено 464 млрд рублей.

Это в среднем $1,2 млрд в год, если пересчитывать по соответствующим курсам рубля к доллару, или около $16 млрд всего, потраченных уже после окончания основной фазы восстановления, т. е. когда дороги и взорванные мосты уже отремонтировали и построили в первом приближении. Точный бюджет этой фазы неизвестен, но он, скорее всего, примерно такого же порядка. Напомню, Чечня — это регион размером в 1,7 млн человек, примерно один Харьков с Чугуевом.

То есть в Украине, стране размером в 35 млн человек, потребуется потратить примерно $280 млрд или порядка $20 млрд в год, чтобы отстроить все разрушенное «второй по мощи армией мира» и заплатить компенсации в попытке купить расположение населения. Я при этом не обсуждаю вероятность, что минимальная лояльность при этом будет куплена, цель поста не та.

Даже если допустить, что территориальный контроль будет только над 2/3 территории Левобережной Украины, то все равно бюджет, потребный на строительство, а также банки варенья и корзины печенья для населения, будет составлять порядка $190 млрд всего или порядка $14 млрд в год. То есть Россия для целей покупки лояльности должна будет отдавать полностью всю свою выручку от нефтегазового экспорта.

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Вторая опция — Россия не пытается завоевать расположение на оккупированных территориях, оставляя все как после бомбежки Грозного, подавляя сопротивление жесткими полицейскими методами.

Это будет требовать постоянного присутствия полицейских сил, усиленных армейскими частями, на всей подконтрольной России территории страны. Наиболее близкий аналог такого присутствия — это спецоперация Великобритании в Северной Ирландии во время Troubles (межрелигиозных волнений со столкновениями между католиками и протестантами).

Спецоперация продлилась примерно 30 лет, Британская империя постоянно держала в Северной Ирландии порядка 20 тыс. военнослужащих в дополнение к 6,5 тысячам полицейских сил. Северная Ирландия в те времена — это порядка 1,6 млн жителей, из которых порядка половины — лояльны короне, вплоть до участия в полувоенных организациях, воюющих на стороне армии Британии.

То есть такой себе Харьков, в котором половина населения активно поддерживает Россию (пишу, чтобы было понятно, что дальнейшие прикидки хромают и очевидно страдают преуменьшением бюджетов). Для полноценной полицейской операции только в Харькове нужно будет держать на постоянной основе контингент размером в 27 тыс. военных и полицейских.

В размере всей страны это будет составлять военно-полицейский контингент размером в 550 тыс. человек или примерно 3 группировки, которыми Россия атаковала Украину. Даже если будут контролировать только 2/3 страны, то это все равно 370 тыс. военных и полицейских, базирующихся на постоянной основе в Украине. А количество оружия на руках существенно выше, чем было в любой момент Troubles, то есть потребная военная компонента операции будет больше, чем она была в Северной Ирландии.

При этом Украина, как следует из предположения выше, лежит в руинах, то есть уровень налоговых сборов на территории примерно равен Чечне (то есть ноль) и все это воинство нужно содержать за счет федеральных фондов. Поддержание боеспособности группировки в 370 тыс. человек с техникой и снаряжением будет стоить порядка $5 млрд в год минимум, при этом цифры эти предполагают большой (Североирландский, 50%) уровень коллаборации населения, в противном случае нужно будет держать еще больше.

Если опять спроецировать Troubles на эту гипотезу и предположить, что какое-то замирение произойдет через 30 лет, то общий потребный бюджет будет составлять $150 млрд. Дешевле в деньгах, но безусловно дороже в жизнях, чем первая опция. Если следовать логике «бабы нарожают», то Россия в случае военного успеха выберет эту опцию или нечто промежуточное между ними, но в любом случае это очень затратно финансово.

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Сценарий № 2: Украина победила и Россия в том или ином виде должна платить репарации

В случае победы Украины, вероятность которой увеличивается с каждым днем, Россия должна будет заплатить репарации за весь нанесенный стране ущерб.

Я предполагаю, что озвученный уже Европой План Маршалла будет профинансирован Россией. Либо в порядке прямых платежей в фонд восстановления экономики Украины в обмен на размораживание зарубежных активов России в ЕС и США, либо напрямую из замороженных активов, если Россия откажется это делать.

Я бы формулировал требования Украины по репарациям на основании бюджетных цифр, потраченных Россией на восстановление Чечни, с соответствующим умножением на размер пострадавшей территории.

Кроме простоты подсчета и аргументации на переговорах, это еще будет очень серьезным психологическим фактором позора для России. В российском обществе крайне неоднозначное отношение к фактическим репарациям, выплачиваемым Россией Чечне и использование этой аргументации будет очень болезненным и позорным для общественного мнения.

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