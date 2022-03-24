Особое внимание в магазине уделяется обслуживанию – как тех клиентов, кто приходит в физический магазин, так и тех, кто делает покупки удаленно: «Иногда кажется, что в торговой отрасли все просто – пришел, разложил товар по полкам, выбил чек и порядок. Однако торговля – это большой и сложный механизм, в котором покупатель всегда должен чувствовать, что его ждут. Раньше было такое понятие, как «культура торгового обслуживания», которое в наши дни иногда как будто бы исчезает, у меня из-за этого болит сердце. Сотрудники нашего магазина Santa un Barbara «старой закалки», поэтому к своему покупателю мы относимся с большим уважением, заботой и ответственностью», – поясняет Майя.

Забота о каждом покупателе переносится и на заказы, которые делаются удаленно с помощью Wolt: “Одна из основных заповедей нашего магазина звучит так – покупателю нужно отправить такой товар, какой он хотел бы получить сам. Иногда нужно три раза осмотреть помидор, прежде чем упаковать его и отправить покупателю. Девочки стараются, чтобы товары были должным образом упакованы и добрались до покупателя неповрежденными, поэтому мы тщательно оцениваем продукты – более хрупкие кладем наверх посылки, а более прочные – вниз. Мы всегда ищем решения насчет срока годности – если он подходит к концу, то мы связываемся с клиентом и предлагаем эквивалентный продукт, чтобы в день заказа наш покупатель не остался без того, что он хотел. Мы всегда стараемся решать каждую ситуацию, чтобы клиент радовался и был доволен, получая от нас посылку», – делится опытом руководительница магазина Santa un Barbara Майя.

fbq('track', userStatus); fbq('track', articleType);