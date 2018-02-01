Востоку Украины задерживают зарплаты больше всех

Фото: Корреспондент.net Больше всего накопилось долгов по зарплате в Луганской области

Луганская, Донецкая и Харьковская область оказались лидерами по задолженности по зарплатам в Украине. В целом долги по зарплате перед украинцами достигли 2,36 млрд грн.

По состоянию на начало года больше всего долгов по зарплате накопилось в Луганской, Донецкой и Харьковской областях. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики.

“По состоянию на 1 января 2018 года наибольшая задолженность по выплате заработной платы была зафиксирована в Луганской (556 976 грн), Донецкой (453 421 грн) и Харьковской (224 542 грн) областях”, — сказано в сообщении.

В целом, общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 2,36 млрд грн, из нее 1,27 млрд грн приходилось на экономически активные предприятия.

Задолженность работникам экономически активных предприятий в декабре 2017 года уменьшилась на 12,7%.

“На начало января 2018 больше чем три четверти суммы задолженности экономически активных предприятий приходилось на промышленность (79,9%). При этом почти половину долга образовано в Донецкой (29,8%) и Луганской (17,3%) областях”, – добавили в Госстате.

Напомним, суммарная задолженности по выплате заработной платы в Украине в ноябре 2017 года выросла на 5,1%, с начала года – на 44,2% и к 1 декабря достигла 2,582 млрд грн.