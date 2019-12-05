в Кабмине рассказали, когда упадут цены

В Украине курс доллара достиг рекордно низкой за несколько лет отметки, однако на ценах такая ситуация может отобразиться только спустя год – ближе к весне 2020 года.

Об этом в интервью «24 каналу» рассказал министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов. «Определенные цены растут, определенные снижаются. Эти изменения зависят от многих вещей. Если говорить о продуктах питания, то в первую очередь — от урожая. Те продукты, которые импортируются/экспортируются, на них курс влияет. Но довольно часто это занимает определенный период времени», – пояснил министр.

Курс доллара

В ведомстве посчитали, что снижение цен после падения курса доллара может занимать до 12 месяцев (четыре квартала). Это связано с тем, что закупки проводят предварительно, цены фиксируют наперед, а финансовые планы предприятий разрабатываются сразу на год наперед.

«Мы можем сейчас чувствовать определенное предыдущее повышение курса, а уменьшение почувствуем весной. Но в целом инфляция замедляется. Она будет на уровне 6-7% сейчас, и будет еще меньше. Что означает, что инфляция замедляется? Это не означает, что цены не растут», – добавил министр.

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