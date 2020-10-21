украинская пропаганда заигралась в Холокост — Новости политики, Новости России — EADaily

В новом украинском учебнике истории для 11 класса есть кощунственная фальсификация. Раздел, повествующий о выселении в 1947 году польских украинцев из послевоенной Польши в СССР (операция «Висла») проиллюстрирован фотографией… депортации нацистами евреев из гетто Лодзи в Аушвиц-Биркенау в 1944 году.

На одежде выселяемых из Польши украинцев хорошо видны пришитые звезды Давида (могендавиды) — отличительные знаки евреев в гитлеровской Германии и на оккупированных гитлеровцами территориях.

«Рассмотрите фотодокументы. О каких деталях операции „Висла“ они свидетельствуют? Какие ощущения и настроения показывают лица, позы и жесты? Сочувствуете ли вы этим людям?», — спрашивают авторы учебника у украинских старшеклассников.

С целью усугубить у школьной молодежи чувство ненависти к «польско- советским оккупантам», в учебнике дается пояснение, куда, в частности, польское руководство отправляло украинцев, уличенных в сотрудничестве с запрещенными в России ОУН-УПА. «В апреле 1947 года Политбюро Польской рабочей партии решило создать для устрашения непокорных украинцев концлагерь в Явожно (Силезское воеводство) — на месте бывшего филиала нацистского концлагеря Аушвиц (Освенцим). Туда были брошены почти 4000 человек. За время функционирования концлагеря (май 1947 — январь 1949) в Явожно погибли около 200 узников», — сообщают авторы учебника, Виталий Власов и Станислав Кульчицкий.

Такая пятиминутка печатной ненависти имеет одну цель — оправдать террористическую деятельность бандеровского подполья в Польше и СССР. Повествуя о выселении бандеровцев и их пособников в Украинскую ССР, Власов и Кульчицкий тенденциозно заявляют:

«Не все украинцы хотели переселиться в Советский Союз. Десятки тысяч отказались от переселения (которое было добровольным — EADaily). «В СССР, куда нас хотят вывезти, и где проживает остаток почти 40-миллионного украинского народа, наш народ не имеет никаких национальных, политических, религиозных, социальных, человеческих прав. Украинский народ терпит в СССР небывалое угнетение. Советский режим, при котором приходится жить украинскому и другим народам — режим тоталитарной диктатуры, при которой наши братья лишены элементарных прав человека» (курсив EADaily — Ред.).

Выделенный курсивом фрагмент выдается авторами учебника за открытое письмо простых польских украинцев к представителям Запада. На самом деле это документ УПА, распространенный курьерами террористической организации в сентябре 1947 года среди аккредитованных в Варшаве иностранных дипломатов, и переведенный руководством УПА на английский, немецкий и французский языки. Власов и Кульчицкий в очередной раз солгали украинской молодежи насчет истории их народа.

Аналогичный подлог со свидетельствами Холокоста совершило посольство Украины в США, повествуя о депортации крымских татар 18 мая 1944 года.

Перевод:

«18 мая 1944 года был днем, когда мы не смогли остановить Сталина. Как следствие, мы скорбим о жертвах депортации крымских татар. С 2014 года Россия наметила себе целями аресты крымских татар, полное выселение их из Крыма. Теперь наша задача — не допустить повторения горьких страниц истории».

«Крымские татары» на фото слева — хорошо знакомые нам узники гетто Лодзи, отправляющиеся в свой последний путь — в газовые камеры Аушвица-Биркенау. На фото справа — задержание спецназом ФСБ в Крыму адептов террористической организации «Хизб ут-Тахрир», запрещенной в России и большинстве стран Евросоюза.

Соавтор лживого украинского учебника истории, 83-летний Станислав Кульчицкий — один из основоположников теории, что массовый голод на Украине в начале 1930-х якобы был спланированным из Москвы геноцидом украинцев, героизатор военных преступников из ОУН-УПА. Примечательно, что в 1963 году Кульчицкий защитил кандидатскую диссертацию по выдающимся достижениям социалистической экономики в Украинской ССР. Вплоть до 1991 года Кульчицкий занимался идеологическими вопросами в аппарате ЦК Компартии Украины.

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