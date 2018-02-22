Туманное будущее Саудовской Аравии

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Москва, 22 февраля — «Вести.Экономика». В ближайшие недели саудовский кронпринц Мухаммед бин Салман возглавит делегацию в США, стремясь привлечь огромные объемы американских инвестиций в сферу высоких технологий королевства.

План кронпринца «Видение-2030» призван диверсифицировать саудовскую экономику, уведя ее от зависимости от нефтяных доходов.

Успех этих шагов будет жизненно важен для превращения Ближнего Востока в стабильную, эффективную часть мировой экономики XXI века. Для достижения этих важных целей мировое финансовое сообщество должно почувствовать, что инвестиции в королевство столкнутся с факторами риска, которые полностью определены и считаются управляемыми.

Саудовская Аравия является крупнейшим поставщиком нефти на мировой рынок. В последнее время в стране происходят интересные политические процессы, направленные на диверсификацию экономики и изменение роли в арабском мире.

К сожалению, недавние действия, предпринятые бин Салманом, по крайней мере на данный момент, подрывают сами основы требований системы безопасности. Неофициальное содержание под стражей сотен членов королевской семьи Саудовской Аравии, высокопоставленных правительственных чиновников и влиятельных бизнес-магнатов нарушило связи Саудовской Аравии с мировым бизнес-сообществом. Задержания начали проводиться всего через месяц, после того как в том же отеле Ritz завершился крупный мировой инвестиционный форум. Множество миллиардеров-олигархов были в восторге от перспектив, которые рисовало сильное руководство Саудовской Аравии, резко расширяя свое участие на мировых финансовых рынках.

На самом деле сложно было придумать худший период для задержаний. Что должны думать магнаты, видя, как на принца Митеба, сына бывшего короля и кандидата на престол, надевают наручники, удерживая его под прицелом, и держат под стражей, до тех пор пока он не согласится передать миллиард долларов, якобы полученных от заключения контрактов Национальной гвардии. В то же время в прессе сообщается, что бин Салман купил частную яхту стоимостью $400 млн и заплатил $450 млн за картину Ван Гога, проданную недавно на аукционе в Лондоне.

Саудовская Аравия провела самую драматическую серию социальных и финансовых реформ в современной истории. Полным ходом идет расширение прав и возможностей женщин. Правительство, наконец, сокращает авторитет представителей религиозного истеблишмента.

Крайне важно, чтобы верховенство закона было более прозрачным. В королевстве королевская семья определяет правила и нормы жизни общества, при этом сами представители королевской семьи освобождаются от их исполнения. Но для коренных изменений саудовские власти должны восстановить по крайней мере прозрачность и верховенство закона в мире финансов, бизнеса и торговли.

Хотя реформирование системы и сокращение коррупции имеют важное значение, то, как это делается, важно не менее. Недавние задержания, возможно, изначально и казались хорошим способом вернуть много миллиардов долларов, но они же подорвали те нормы, на которые полагаются глобальные инвесторы. И не только иностранные инвесторы были в панике от этих событий: многие саудиты бежали из страны в страхе, что могут быть задержаны.

Сообщается о довольно значительном оттоке богатства Саудовской Аравии, особенно в виде наличных средств и других форм ликвидных активов. Между тем, королевство страдает от огромного бюджетного дефицита и тратит огромные объемы валютных резервов, чтобы покрыть миллиардные субсидии для поддержания низких цен на электроэнергию и бензин. Сейчас не время пугать предпринимателей, чьи ресурсы необходимы для расширения экономики.

Бин Салману будет сложно реформировать ситуацию с коррупцией в королевстве, сделать более прозрачной и легализованной сферу рынка и бизнеса, трудоустроить максимальное число саудитов, которым сейчас за 30. Это почти невозможно, до тех пор пока в экономике не восстановится хоть какая-то предсказуемость.

Представьте себе крупного американского оборонного подрядчика, который в течение последних 35 лет работал внутри саудовской Национальной гвардии (SANG), внезапно обнаружив, что командир SANG находится под стражей. Отношения, сложившиеся с деловым партнером Саудовской Аравии, который является как командиром SANG, так и членом королевской семьи, полностью разрушены. Теперь американская фирма, вероятно, потеряет контракт, который она разрабатывала в течение 35 лет.

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Теперь представьте эту же ситуацию в отношении сотен торговых представителей Саудовской Аравии, партнеров, а в некоторых случаях инвесторов/владельцев, которых задержали за якобы обширные коррупционные операции.

Сейчас не просто разрушаются отношения между компаниями, руководителями и сотрудниками, создававшиеся на протяжении десятилетий. Может быть, еще долго саудиты и бин Салман не смогут восстановить доверие, необходимое для того, чтобы убедить инвесторов, как саудовских, так и иностранных, в том, что их фонды, активы и права защищены верховенством закона.





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