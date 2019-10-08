Торговая война между США и Китаем окажет негативное влияние на мировой рынок

Власти США намерены предоставить финансовую поддержку европейским конкурентам китайской корпорации Huawei. Америка считает, что корпорация становится опасной в плане доминирования в мировой гонке среди разработчиков пятого поколения мобильной связи (5G). Вашингтон предлагает предоставлять кредиты таким компаниям, как Nokia и Ericsson, чтобы конкурировать с Huawei.

«Мы уступили свое превосходство в производстве телекоммуникационного оборудования десятилетия тому назад, и теперь мы понимаем, что это, возможно, не было лучшим решением, если говорить о вопросах национальной безопасности. Практически каждое министерство и ведомство прямо сейчас отчаянно ищут способы вернуться в эту игру. Если мы этого не сделаем, то Huawei вскоре может стать единственным выбором для тех, кто хочет развернуть сети 5G», — заявил Financial Times источник в правительстве США.

Причины торговой войны между странами

По мнению американских конгрессменов, Huawei — это компания, которая имеет единственную цель: подорвать иностранную конкуренцию путем кражи коммерческих тайн и интеллектуальной собственности, а также путем искусственно заниженных цен, поддерживаемых правительством Китая. Вашингтон считает, власти Пекина могут использовать телекоммуникационного гиганта для шпионажа, в этом американцы видят серьезную угрозу для национальной безопасности, особенно сейчас, когда Штаты сами занимаются строительством 5G-сети следующего поколения.

Напомним, Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список по причине угрозы национальной безопасности. Вслед за этим, компания Google лишила Huawei доступа к обновлениям мобильной операционной системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства. Позднее Google заявила, что обновления для устройств Huawei будут доступны в течение ближайших 90 дней в соответствии с временной лицензией, выданной 20 мая властями США.

Затем власти Америки еще на 90 дней продлили лицензию, позволяющую американским компаниям продавать Huawei продукцию для поддержания работы ее сетей и программного обеспечения мобильных устройств. Кроме этого, в черный список США из-за угрозы национальной безопасности было внесено 46 дочерних компаний Huawei. В итоге в списке фигурировала сама корпорация и более 100 ее дочерних компаний.

Huawei намерена продолжить бизнес, несмотря на все санкции США. Официальный представитель компании Эрик Сюйя сообщил, что введение Вашингтоном ограничений не нанесло корпорации существенного ущерба и компания «полностью готова» продолжить деятельность в условиях введенных ограничений.

Мнение эксперта

Корреспондент издания «НьюИнформ» побеседовал с доцентом кафедры экономики и финансов, факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Алисеном Алисеновым и попросили его ответить на вопрос – имеет ли право США преследовать китайских производителей, чем может закончиться это противостояние Америки и Китая и каким образом это может отразиться на мировой экономике вообще и на России, в частности?

«Я рассматривал и анализировал аспекты этой торговой войны. Что касается экономики США внутри страны, то ее руководство поддерживает конкуренцию на достаточно высоком уровне и стимулирует производителей. Мы видим, что в последнее время и Дональд Трамп и государство в целом, проявляют определенный интерес к бизнесу. В стране проводятся стимулирующие меры, направленные на повышение конкуренции внутри страны. Определенные шаги и меры мы видим и в налоговой политике, идет тренд на снижение налоговых нагрузок с целью поддержки отечественных производителей. Проводится инвестиционная политика с целью привлекательности США», — рассказал Алисенов.

Собеседник отметил, что у Белого дома есть особенность — он ведет жесткую, агрессивную борьбу на внешних рынках, тем самым подрывая международную конкуренцию.

«Международная конкуренция — это часть глобальной экономики, в условиях расширения мировых хозяйственных связей, усиления процессов глобализации, международная конкуренция становится частью глобального мирового рынка и когда речь идет о подрыве вот этих устоев, в отдельно взятых странах и во всем мире усиливается тенденция, направленная на протекционизм. Протекционизм противоречит принципам глобального рынка, и на фоне этих войн и противоречий усиливается негативное влияние на глобальный рынок, что приводит к сокращению темпов инвестиций в мировую экономику. Политика, которую проводит США в отношении других стран, осуществляя промышленный шпионаж, использует далеко не рыночные методы воздействия на страны. Они считают, что их экономические интересы преобладают над интересами других страх и в борьбе с ростом глобальной конкуренции они используют любые методы, чтобы подорвать и снизить уровень конкурентоспособности других стран», —отметил Алисенов.

Спикер уверен, что это противоречит не только нормам глобального рынка и ВТО, где четко прописан регламент взаимоотношений, поведения, где основополагающим принципом считается не дискриминация внутри страны и во внешнеторговых связях, соблюдаются принципы равенства, справедливости.

«США преследуют корыстные цели в борьбе за конкуренцию на внешних рынках, и американские власти считают, что они имеют на это моральное право. Мы видим факты, основываясь на событиях прошлого, что американцы сами занимаются промышленным шпионажем. Мы помним историю с Volkswagen, который стал камнем преткновения в конкурентной борьбе внутри страны. Воспользовавшись результатами шпионажа, США ввели санкции, которые, в конечном счете, ослабили позиции этой компании. Промышленный шпионаж практикуется в Америке, они активно пользуются этим инструментом в борьбе с другими странами и при этом не хотят, чтобы другие страны использовали это оружие. Мы помним многомиллионные штрафы, которые накладывались на немецкие банки, европейские компании – в основе всех этих штрафов лежит промышленный шпионаж», — уверен доцент РАНХиГС.

Комментируя новость о возможном финансировании американскими властями европейских конкурентов Huawei, такими как Nokia и Ericsson, эксперт ответил, что у Вашингтона в этом плане достаточно существенные возможности. Имея в наличии печатный станок, США потратит огромные средства.

«Европейские производители будут не прочь воспользоваться финансовой помощью. Профинансировав европейские компании, США сместят баланс в свою сторону, усилив свои позиции. Но, стоит отметить, что уровень поддержки европейским компаниям не будет долгосрочным и постоянным. В этом мы видим не столько усиление конкурентоспособности других игроков и усиление борьбы на рынке, в конечном счете мы видим преследование узких интересов, конечная цель которых — подрыв корпорации Huawei.

Отвечая на вопрос – какое влияние эта торговая война может оказать на мировой рынок в целом и на Россию в частности, Алисенов ответил, что китайское правительство может пойти на какие-то другие меры воздерживания, и это, в конечном счете, приведет к новому витку напряженности.

«В первую очередь от таких конфликтов пострадает мировой рынок. Темпы снижения мировой экономики будут пересмотрены в сторону еще большего снижения и это ударит в том числе по экономике России. Все-таки, мы зависим от темпов роста мировой экономики, это может ударить по нашему экспортному сырью, потому что есть прямая связь между спросом на сырье и ростом мировой экономики, т.е. потребности растущей экономики в сырье намного больше, чем в условиях, когда мировая экономика в целом падает. Поэтому, эти войны, падение темпов роста в Китае, и в целом — в ряде европейских стран, приведет к снижению спроса, и это может спровоцировать обвал цен и для России в том числе», — заключил эксперт.

Ущерб для обеих сторон

Официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн отметил, что меры американского правительства против Huawei изначально носят несправедливый характер и подрывают отлаженную систему международных поставок.

«Китай решительно против того, чтобы Соединенные Штаты, руководствуясь «соображениями государственной безопасности», использовали государственные рычаги для оказания постоянного давления на китайские предприятия», — заявил Гао Фэн.

Официальный представитель уточнил, что в настоящий момент наблюдается крайне негативный процесс, наносящий ущерб уже сформировавшимся цепочкам международных поставок, в который интегрированы сами американские компании.

«В итоге в проигрыше окажутся предприятия США. Надеюсь, американская сторона исправит ошибки и займет в отношении предприятий Китая справедливую позицию и не будут их дискриминировать», — подытожил Гао Фэн.

Источник: newinform.com

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