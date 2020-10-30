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Топ-3 платежных трендов, которые усилил коронакризис — Минфин

Курс валют 30 Окт 2020
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Коронакризис продемонстрировал существенный сдвиг в сторону готовности к цифровизации как среди бизнеса, так и среди потребителей. Эти тенденции подчеркивали участники онлайн-конференции Global Payments Day-2020, в частности вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в Украине и Молдове Юрий Батхин.

Тренды

Ключевыми на рынке платежей во время пандемии стали такие тренды:

  • Рост популярности бесконтактных платежей — благодаря повышению лимитов платежными системами и безопасности технологии (уменьшает количество контактов между людьми).
  • Рост токенизированных карт (карты мигрировали в смартфон, популярность мобильных кошельков типа Apple Pay и Google Pay неуклонно растет), а также увеличение использования носимых устройств.
  • Рост электронной коммерции (люди, оставаясь дома, все чаще совершают покупки онлайн).

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    По данным Mastercard, Украина входит в ТОП-10 стран с наибольшими показателями роста бесконтактных платежей за период с января по август 2020 года.

    Цифры e-commerce

    О растущей популярности электронной коммерции свидетельствуют такие цифры:

    • 93% европейских потребителей пользуются цифровой коммерцией;
    • 26% совершают покупки в интернете как минимум раз в неделю;
    • 68% совершают покупки со своего мобильного устройства.

    По словам Юрия Батхина, к 2030 году количество активно используемых носимых устройств составит 125 млрд.

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    Однако с ростом популярности цифровой коммерции еще более важными становятся вопросы безопасности расчетов в сети и предотвращения мошенничества.

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    Источник

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