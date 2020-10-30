Топ-3 платежных трендов, которые усилил коронакризис — Минфин

Коронакризис продемонстрировал существенный сдвиг в сторону готовности к цифровизации как среди бизнеса, так и среди потребителей. Эти тенденции подчеркивали участники онлайн-конференции Global Payments Day-2020, в частности вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в Украине и Молдове Юрий Батхин.
Тренды
Ключевыми на рынке платежей во время пандемии стали такие тренды:
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По данным Mastercard, Украина входит в ТОП-10 стран с наибольшими показателями роста бесконтактных платежей за период с января по август 2020 года.
Цифры e-commerce
О растущей популярности электронной коммерции свидетельствуют такие цифры:
- 93% европейских потребителей пользуются цифровой коммерцией;
- 26% совершают покупки в интернете как минимум раз в неделю;
- 68% совершают покупки со своего мобильного устройства.
По словам Юрия Батхина, к 2030 году количество активно используемых носимых устройств составит 125 млрд.
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Однако с ростом популярности цифровой коммерции еще более важными становятся вопросы безопасности расчетов в сети и предотвращения мошенничества.
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