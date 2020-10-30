Топ-3 платежных трендов, которые усилил коронакризис — Минфин

Коронакризис продемонстрировал существенный сдвиг в сторону готовности к цифровизации как среди бизнеса, так и среди потребителей. Эти тенденции подчеркивали участники онлайн-конференции Global Payments Day-2020, в частности вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в Украине и Молдове Юрий Батхин.

Тренды

Ключевыми на рынке платежей во время пандемии стали такие тренды:

Рост популярности бесконтактных платежей — благодаря повышению лимитов платежными системами и безопасности технологии (уменьшает количество контактов между людьми).

Рост токенизированных карт (карты мигрировали в смартфон, популярность мобильных кошельков типа Apple Pay и Google Pay неуклонно растет), а также увеличение использования носимых устройств.

Рост электронной коммерции (люди, оставаясь дома, все чаще совершают покупки онлайн).

Читайте также: Украина стала лидером по росту e-commerce в Восточной Европе

По данным Mastercard, Украина входит в ТОП-10 стран с наибольшими показателями роста бесконтактных платежей за период с января по август 2020 года.

Цифры e-commerce



О растущей популярности электронной коммерции свидетельствуют такие цифры:

93% европейских потребителей пользуются цифровой коммерцией;

26% совершают покупки в интернете как минимум раз в неделю;

68% совершают покупки со своего мобильного устройства.

По словам Юрия Батхина, к 2030 году количество активно используемых носимых устройств составит 125 млрд.

Читайте также: Тайные войны платежных систем за деньги потребителей

Однако с ростом популярности цифровой коммерции еще более важными становятся вопросы безопасности расчетов в сети и предотвращения мошенничества.

Следите за интересными и эксклюзивными материалами о влиянии пандемии на экономику в телеграмм-канале «Экономика и коронавирус»

Источник