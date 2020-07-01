Теневая экономика перед коронакризисом успела немного сократиться

Уровень теневой экономики в 2019 году составил 28% ВВП. Фото: «112 Украина»

Уровень теневой экономики в 2019 году составил 28% объема официального ВВП Украины. В 2018 году он был 31%. Такие данные приводит Минэкономики.

Оно считает, что в стране в 2019 году сохранялась тенденция снижения уровня теневой экономики. В то же время оставались пять факторов, сдерживающих процессы детенизации.

Низкий уровень защиты прав собственности.

Несовершенство судебной системы страны.

Высокий уровень коррупции.

Сохранение вызовов стабильному функционированию финансовой системы страны.

Наличие территорий, неподконтрольных правительству.

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Дополнительно. Уровень теневой экономики в 2018 году составил 47,2% общего объема ВВП. Это немного превышает показатель 2017 года — 46,8%. Об этом свидетельствуют данные исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

В 2018 году, согласно результатам исследования, проведенного Ernst & Young (E&Y) при поддержке Mastercard, 19,7% ВВП (или 702 млрд грн) составляла наличная теневая экономика. Еще 4,1% ВВП (144 млрд грн) составляло домашнее производство товаров для собственного конечного использования.

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