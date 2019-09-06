США призвали эффективно расследовать инциденты с Гонтаревой и ее семьей — новости политики

цей матеріал доступний українською

США поддерживают непредвзятое расследование двух событий, связанных с семьей экс-главы НБУ.

Валерия Гонтарева / фото facebook/NationalBankOfUkraine

Соединенные Штаты поддерживают быстрое и непредвзятое расследование инцидентов, связанных с бывшей главой Нацбанка Валерией Гонтаревой.

Об этом проинформировало посольство США в Украине в Facebook.

Читайте такжеСуд дал согласие на принудительную доставку Гонтаревой на допрос

Как сообщал УНИАН, в ночь на 5 сентября в центре Киева сожгли элитную машину невестки Гонтаревой. А 30 августа Гонтареву в центре Лондона сбила машина. Она получила серьезные травмы.

Вскоре в НБУ заявили, что ряд последних инцидентов с Валерией Гонтаревой и ее семьей может свидетельствовать о наличие организованного и целенаправленного психологического и физического давления на нее.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter





Источник