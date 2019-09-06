США призвали эффективно расследовать инциденты с Гонтаревой и ее семьей — новости политики

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США поддерживают непредвзятое расследование двух событий, связанных с семьей экс-главы НБУ.
Валерия Гонтарева / фото facebook/NationalBankOfUkraine
Соединенные Штаты поддерживают быстрое и непредвзятое расследование инцидентов, связанных с бывшей главой Нацбанка Валерией Гонтаревой.
Об этом проинформировало посольство США в Украине в Facebook.
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Как сообщал УНИАН, в ночь на 5 сентября в центре Киева сожгли элитную машину невестки Гонтаревой. А 30 августа Гонтареву в центре Лондона сбила машина. Она получила серьезные травмы.
Вскоре в НБУ заявили, что ряд последних инцидентов с Валерией Гонтаревой и ее семьей может свидетельствовать о наличие организованного и целенаправленного психологического и физического давления на нее.
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