Путинская система достигает своих пределов

Kак в политическом, так и в экономическом смысле.

«Слабый рост экономики, высокий уровень инфляции, падение реальных доходов — Россия находится в трудном положении. Бизнес-модель Путина больше не работает», — пишет немецкое деловое издание Handelsblatt (перевод — inopressa.ru).

«Владимир Путин, обычно олицетворяющий собой уверенность, теперь не так уверен в себе — это проявилось дважды за последние несколько дней. Хотя российский президент публично заявлял, что привился российской вакциной «Спутник V», теперь он ушел на самоизоляцию из-за все новых случаев заражения Covid-19 в своем окружении», — передает журналист Матиас Брюггманн.

«И что еще более важно: хотя на встрече своей партии «Единая Россия» Путин предсказал сильный результат партии на выборах в Госдуму, которые пройдут с пятницы по воскресенье, в отношении многих потенциальных избирателей он предпочел перестраховаться: недавно он подписал указ, предоставляющий каждому из 43,4 млн пенсионеров единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей, что эквивалентно 117 евро».

«Вторым указом он выдал по 15 тыс. рублей миллионам военнослужащих, сотрудников министерства внутренних дел и правоохранительных органов — которых также называют «силовиками», поскольку они считаются самой важной опорой путинского режима. Это преимущественно те же группы, что недавно с большой жестокостью подавляли по всей стране протесты находящегося в заключении оппозиционного лидера Алексея Навального«, — отмечает издание.

«На выходных Путину необходимо явное абсолютное большинство. То, что это не является само собой разумеющимся, — настоящее русское чудо. И это связано в первую очередь с тем, что пропасть между внешним великодержавным поведением Путина и печальной экономической ситуацией внутри страны становится все больше. Во время его правления с 1999 года темпы роста экономики были значительно ниже, чем в других развивающихся странах, а инфляция была намного выше. При этом большие надежды, связанные с поворотом к Китаю, пока что оказываются экономическими воздушными замками», — указывает Handelsblatt.

«России срочно нужна новая экономическая политика. Вот только выбора между альтернативами экономической политики нет», — говорится в статье.

«Германия по-прежнему является «одним из главных партнеров России», обольщал недавно Путин уходящего канцлера Германии `Ангелу Меркель во время ее прощального визита в Кремль. Однако, по мнению министра иностранных дел Сергея Лаврова, отношения между Россией и ЕС, «ненадежным партнером», достигли низшей точки. Бывший полковник Красной Армии в ГДР и нынешний аналитик московского отделения американского Фонда Карнеги Дмитрий Тренин резюмирует: «Россия находится в состоянии конфронтации с Западом и будет оставаться в этом состоянии еще долго».

«Как следствие, сейчас происходит отрыв от Запада: министерство промышленности России недавно запретило государственным учреждениям покупать иностранные компьютеры, серверы, другую микроэлектронику и светотехнику. Крупным российским корпорациям также запретили с 2024 года покупать иностранное программное обеспечение от Microsoft или SAP «.

«Государственной лизинговой компании ГТЛК больше не разрешается закупать иностранные самолеты. При закупке лекарств иностранные фармацевтические компании могут привлекаться только в том случае, если нет двух российских поставщиков. В будущем по государственным контрактам российским компаниям будут платить на 15% больше, чем иностранным», — пишет издание.

«Россия также хочет стать независимой от доллара. Центральный банк значительно сократил долю американской валюты в своих резервах, а Фонд национального благосостояния (ФНБ), в который государство собирает излишки доходов от экспорта нефти, снизит долю доллара с 35% «до нуля процентов», сказал вице-премьер Антон Силуанов, отвечающий за финансы».

«В настоящее время в финансовом плане Россия может позволить себе такой отрыв от Запада: валютные резервы Центрального банка составляют сумму, эквивалентную 620 млрд долларов. Еще 190 млрд долларов (что соответствует 12,1% ВВП) есть у Фонда национального благосостояния. Ручир Шарма, главный глобальный стратег крупного американского банка Morgan Stanley, говорит в этой связи о «российской крепости».

«Однако экономисты критикуют, что Москва использует доходы от экспорта сырья только для наращивания валютных резервов, вместо того, чтобы наконец-то увеличить потенциал роста. «Необходима более экспансивная фискальная политика», — говорит Василий Астров, эксперт по России из Венского института международных экономических исследований (WIIW). По оценкам института, в этом году экономика России вырастет на 3,5% и на 3% в 2022 году. Это неожиданно мало для развивающегося рынка, находящегося на стадии восстановления после спада, вызванного пандемией в 2020 году», — отмечает автор статьи.

«Российские эксперты тем временем говорят о «потерянном десятилетии», в котором экономический рост в среднем составлял только 0,9%. Мировая экономика в тот же период росла в среднем почти на 3%. Россия еще больше отстала от развитых стран практически во всех областях, говорится в анализе Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук».

«Аналитик Тренин считает нынешнюю экономическую модель России «исчерпавшей себя». По его словам, сегодняшняя политическая элита состоит в основном из людей, которые в первую очередь заботятся о своих собственных интересах. В государственном аппарате преобладает «беспрецедентная в истории России коррупция». Элита в первую очередь заботится о собственном обогащении, считает он».

«Стагнация доходов и увеличение в последние годы доли населения, живущего в абсолютной бедности, в долгосрочной перспективе ставят под угрозу политическую стабильность «, — предупреждает и Астров».

«Средний реальный доход действительно составляет всего 411 евро в пересчете на европейскую валюту, из которых 15,2% уходят на аренду, налоги и сборы. Инфляция в августе выросла до 6,7%, что является самым высоким показателем за последние пять лет. Цены на продукты питания выросли еще больше».

«Инфляция в целом является большой проблемой, — указывает Handelsblatt. — За два путинских десятилетия она достигла 571%, что намного выше среднемирового показателя в 208%. Чтобы сдержать опасность инфляции, Центробанк с марта повысил ключевую процентную ставку на 2,5 процентных пункта до нынешнего уровня в 6,75%. «Это, в свою очередь, замедлит выдачу кредитов, а значит, и рост», — говорит экономист WIIE Астров».

«Таким образом, экономическая ситуация давно не была такой сложной, как сейчас, а надежды на помощь со стороны Китая пока не оправдались. Инвесторы из Поднебесной и вовсе уходят из гигантской страны. Если в начале 2020 года китайцы инвестировали в российские компании 3,7 млрд долларов, то в апреле этого года это были лишь 2,2 млрд, то есть почти на 40% меньше».

«Единственной опорой остается экспорт в Народную Республику. Ранее Москва поставляла нефть, уголь и газ в основном в Европу, но теперь Россия все чаще поставляет их в Китай по новым трубопроводам. Но как долго Россия сможет продолжать полагаться на этот экспорт? (…) Предупреждающие сигналы поступают даже из правительственных учреждений: российская бизнес-модель «роста экономики на основе нефтяного, газового и угольного секторов» на исходе, считают эксперты Научно-исследовательского Финансового института (НИФИ) в Москве. Опустошительные лесные пожары, как никогда высокие температуры в Сибири, стремительное таяние сибирской вечной мерзлоты и связанная с ним разрушительная просадка трубопроводов, нефтяных резервуаров и целых промышленных предприятий делают изменение климата все более заметным и в России».

«(…) Амбициозными были попытки Путина предстать в роли спасителя мира с помощью вакцины «Спутник V». Но сделать это не удалось. Россия даже не смогла выполнить свои международные обязательства по поставкам вакцины. Кампания по вакцинации медленно идет и в собственной стране: две прививки сделали только 27% россиян», — констатирует Handelsblatt.





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