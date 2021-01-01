Прожиточный минимум: Шмыгаль и Лазебная не ввели новые подходы к формированию с 1 января

Слово и дело

Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр социальной политики Марина Лазебная не выполнили обещание ввести с 1 января 2021 года новые подходы к определению и применению прожиточного минимума.

Такое обещание было в программе деятельности Кабмина, сообщает «Слово и дело».

В программе говорится, что для создания предпосылок для повышения прожиточного минимума правительство должно в декабре зарегистрировать в Раде законопроект, разработанный Министерством социальной политики. Инициатива должна усовершенствовать методологию определения прожиточного минимума и оптимизировать механизм его применения.

По состоянию на конец декабря Кабмин не регистрировал такой законопроект. В интервью «Слово и дело» Марина Лазебная рассказала, что доработка пакета законопроектов по прожиточному минимуму продолжается: «Мы сейчас эти законопроекты дорабатываем и у меня такая мечта есть, чтобы к концу этого года они были одобрены правительством и были зарегистрированы в Верховной раде. Там снова будут дебаты, будут баталии, будет спор. Но мы к этому готовы».

Пока последние изменения в закон «О прожиточном минимуме» датированы декабрем 2017 года. Учитывая, что новые подходы к определению и применению прожиточного минимума с 1 января не ввели, Шмыгаль и Лазебная обещание провалили.

Напомним, интервью министра Марины Лазебной «Слово и дело» можно прочитать здесь.

Ранее «Слово и дело» проанализировало, какие обещания из программы Кабмина выполнены.

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