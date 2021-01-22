Промышленное производство сократилось на 5,2% в 2020 году — новости Украины, Экономика

Промышленное производство по итогам 2020 года сократилось на 5,2% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
В добывающей промышленности падение производства составило 3,1%, в перерабатывающей – 6,9%, в сфере поставок электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 1,3%.
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В Госстате отмечают, что по итогам декабря 2020 года промпроизводство выросло на 4,8% по сравнению с ноябрем. Это был первый месяц роста, после падения с осени 2019 года.
Наиболее существенное падение производства в 2020 году зафиксировано в Днепропетровской области – 13,2% по сравнению с 2019 годом, Луганской – 11%, Тернопольской – 13,8%, и Черновицкой – 14,5%.
Рост промпроизводства в прошлом году показали только три области: Кировоградская – 1,7%, Львовская – 4%, и Херсонская – 2,8%.
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Роман Брыль
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