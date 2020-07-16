предпринимателей Днепропетровщины приглашают принять участие в вебинаре

Он будет идти три дня и называется «Инструменты для быстрого старта».

Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Поэтому надо подать заявку, сделать это надо до 23 июля. Об этом сообщили в департаменте экономического развития Днепропетровской облгосадминистрации.

«Организаторы выберут до 40 участников — по 2 представителя от 20 украинских компаний. Они узнают, как спланировать и начать экспортную деятельность. Научатся оценивать экспортную способность компании и выбирать потенциальные рынки сбыта. А еще — анализировать и определять цены товаров, разрабатывать торговые предложения, находить партнеров», — рассказали в департаменте экономического развития.

Обучение будет проходить на онлайн-платформе «Zoom» 28–30 июля.

«Export Bootcamp» организовывает Программа USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» в партнерстве с Офисом по продвижению экспорта Украины.

Напомним, ранее НКРЭКУ решала, повышать ли тариф на передачу энергии вдвое. Это плата за пользование проводами и электроподстанциями для предприятий.

Также Рада проголосовала за законопроект о погашении задолженности «Южмаша». Парламентарии поддержали документ 324 голосами.

А ещё мы сообщали курс валют на сегодняшний день. Одна основная иностранная валюта подешевела, а вторая – продолжила дорожать.

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