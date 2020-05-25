Опубликован отчет Panasonic за 2020 финансовый год

Как и у других японских компаний, у компании Panasonic 31 марта завершился 2020 финансовый год. Недавно известный производитель бытовой техники, электроники и аккумуляторов, включая аккумуляторы для электромобилей Tesla, опубликовал годовой отчет.

Как показывают данные отчета, продажи за год составили 94% по сравнению с предыдущим финансовым годом или 7,49 трлн иен. При этом продажи на японском рынке оказались равны 97% от уровня 2019 года, а в других странах — 91%. Значение операционной прибыли оказалось равно 71% показателя 2019 года, а чистая прибыль уменьшилась до 79%.

Составители отчета отмечают, что в первой половине финансового года мировая экономика показала некоторый рост, но во втором полугодии в силу вступили многочисленные отрицательные факторы. К ним отнесено сокращение расходов и инвестиций в Китае, уменьшение объема импортно-экспортных операций на фоне торговых «трений» между США и Китаем. Также сказалось повышение налога на потребительские расходы в Японии, а завершающий удар нанесло распространение коронавируса. В результате компании пришлось перенаправить ресурсы на области деятельности, где ожидается рост и позиции Panasonic сильны. В частности, было создано совместное предприятие с Toyota Motor, областью деятельности которого является развитие городов. Другое совместное предприятие с тем же партнером будет заниматься аккумуляторами для электромобилей.

Источник