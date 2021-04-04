«Один суперталантливый человек может «взорвать» весь район». Новости политики

Бороться за людей

Представитель агрохолдинга пожаловался на нехватку кадров в простых профессиях – трактористов, водителей. Он попросил учить этому детей в школах. Гладков отметил, что это вполне под силу властям муниципалитета, предложил холдингам активнее участвовать в оснащении школ.

Но с точки зрения главы региона заметил, что если учить детей работать на тракторе, то можно проиграть в мире бурно растущих высоких технологий. А средний балл по математике в Белгородской области, по словам Гладкова, сейчас недопустимо низкий – 3,7.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области рассказал, что когда работал мэром Заречного, поставил в центре детского технического творчества старые станки с запахом масла и стружки. А в соседней комнате – современный пятиосевой токарный агрегат, производящий фантастические вещи. Их можно рисовать на ноутбуке, давать команду, а и станок их выпускает. Поступаемость в технические вузы, по словам Гладкова, существенно выросла.

«Если мы, руководители, будем понимать [что нужно молодёжи и как с ней работать], то шанс оставить здесь детей у нас есть. Белгородская область – очень яркий регион, сумасшедшее количество достижений, но каждую секунду мы конкурируем за людей, за молодёжь. Без участия работодателей мы эту битву не выиграем. На уровне области мы эту программу уже запустили».

Также Гладков отметил, что учреждения культуры, библиотеки в регионе не работают по вечерам – тогда, когда люди хотят туда прийти. Одна ночная библиотека, по его словам, это 50–60 человек, вытащенных из подъездов, «где они курили, пили и делали всякие нехорошие вещи».

Фото: Олег Гончаренко

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