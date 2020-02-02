Мир перенасыщен деньгами. Это надо понимать и брать в расчет. : Максим Корецкий. , Экономика

С 21 по 24 января весь мир следил за инсайтами с юбилейного 50-го Всемирного экономического форума в Давосе. Не смотря на то, что он проходил под знаком климатических проблем, мировые лидеры, политики, бизнесмены и активисты активно обсуждали и другие насущные темы: эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и его возможное влияние на мир, торговые войны, замедление темпов роста мировой экономики и новые инвестиционные возможности.

Основные кулуарные обсуждения у политиков:

— «Третья мировая война со стартом в Иране и на ближнем востоке предотвращена? Или просто отложена?».

— «Кому и что выгодно, и как защитить свои интересы».

— И основное – «как на этом заработать самому и привлечь инвестиции в свою страну?».

Президент США Дональд Трамп убеждал всех, что, пока он руководит страной, будет делать абсолютно все, чтобы экономический рост в США продолжался. Между слов, даже если за счет остального мира.

Основной месседж для инвесторов — вкладывайте триллионы долларов в экономику, фондовый рынок, активы в США. Пока весь мир будет слушать про экологический апокалипсис и убеждать капиталистов не зарабатывать прибыль, а решать экологические проблемы.

В США будут продолжать делать деньги из денег, присоединяйтесь к нам, вкладывайте и зарабатывайте триллионы долларов.

Каждый из известных американских инвесторов, включая Дэвида Рубинштейна и Рея Далио, подчеркивали, что экономика США сильна, и в этом году не ждите кризиса. Инвестируйте деньги в активы, так как они обесцениваются все более быстрыми темпами.

Президенты европейских стран на фоне Трампа выглядели, как неуверенные в себе люди, которые пытались возложить вину за отсутствие сильного роста своей экономики то на его плечи и его политику мирового беспорядка, то залезть в карман своих предпринимателей и бизнесменов, которые пытаются спрятать свои деньги от непомерных европейских налогов в США, Азии и Швейцарии, вкладывая деньги в местные банки, активы, компании.

То рассказать, что в южной Европе бедствует уже и средний класс. И единственный выход — не вспоминать, что нужно создавать, мыслить, строить, созидать, просто работать больше и изо всех сил. А, по мнению европейских политиков, нужно просто радикально перераспределить деньги от богатых к бедным.

В общем, Украине нужно использовать этот шанс и привлекать любых инвесторов и любые деньги в страну, делать, акцент на снижение налогов и на то, что быть предпринимателем и богатым человеком, это модно и почетно, то же самое, что быть суперзвездой. Так, как это делается в США, Китае и англосаксонских странах.

Если говорить о странах близких к Украине, то Польша и ее президент вне конкуренции. Анжей Дуда — в поисках 0,5-1 трлн, как цель для Польши на 2020 год. Лично и открыто пообщался с каждым. даже мелким и средним инвестором, не говоря уже о крупных. Это реально впечатлило, как и Польский дом. Украине есть с кого брать пример, и творчески! Копировать.

Польский дом в Давосе (фото — Максим Корецкий) Польский дом в Давосе (фото — Максим Корецкий) Украинский дом в Давосе (фото — Максим Корецкий) Украинский дом в Давосе (фото — Максим Корецкий)

Порядок цифр, которые пытаются привлечь президенты стран, сменился с миллиардов на триллионы. Мир перенасыщен деньгами, и это надо понимать! И Брать в расчет! При поддержке Центробанков США, ЕС, Китая, Японии.

Украина также пытается попасть в тренд по привлечению денег в экономику. Уже выходит гораздо лучше, и это отмечают все. Размещение 10-летних еврооблигаций под 4,375% — это прорыв Украины, не смотря на то что Греция и другие страны со слабой экономикой привлекают под 2-3%.

Многие инвесторы отметили, что привлечение денег в Украину ведется на порядок более активнее: президент и правительство делают гораздо больше активностей по этому поводу. Цель $50 млрд на ближайшие несколько лет.

Основная рекомендация для Владимира Зеленского и политиков — расширять мышление, общаться не только с крупнейшими инвесторами, а с любыми: средними и небольшими, включая местных бизнесменов, которые гораздо быстрее проинвестируют часть из десятков/сотен миллиардов долларов, выведенных из Украины назад. Президенту и премьеру нужно не прятаться от простых миллионеров за закрытыми дверями и многочисленной охраной, нужно ходить с минимальной и незаметной охраной и открыто разговаривать с любыми инвесторами. Как это сделал Дуда. Не нужно смотреть на Трампа, это совсем другая лига.

Среди корпораций, представленных в Давосе, бросается абсолютное доминирование IT-компаний. Они пытаются убедить мир, что отдавать им всю информацию о себе безопасно, они ее надежно защищают. Искусственный интеллект изменит мир больше, чем огонь и электричество. IT-технологии, обработка, систематизация, защита информации — единственное, что может улучить ваш бизнес.

Также активны информационные агентства, медиа, биржи, которые готовы дать вам информацию, как быть прибыльными в мире, где все публично думают об экологии и крахе капитализма.

Консалтинговые компании, которые рекламируют себя и помогают сделать бизнес более красивым, этичным, рассказывают, как привлекать деньги, красиво упаковать инвестиции. В правовом поле — уменьшить налоги.

Активны компании по производству марихуаны. Видимо, с целью спасти средний класс от депрессии, о которой говорят политики. Освободить рабочие места для сильных, волевых и целеустремленных людей, которым депрессия и отсутствие смыслов, не важна. Остальные, видимо, будут просто употреблять марихуану и жить счастливо и без внутренней самореализации. А также освободят рабочие места для искусственного интеллекта и роботов.

А на медитации под руководством великих гуру пустили только самых богатых в закрытой зоне. Всем остальным марихуана, компьютерные игры, виртуальная реальность и разговоры о том, что если не финансовый, то экологический кризис убьет мир.

Мир изменился. Банки и энергетические компании, доминировавшие в мире еще 10-20 лет назад, обвиненные во всех мировых проблемах, гибели капитализма, экологических проблемах, практически не были представлены. Видимо, пока уходят от диалога на подобных активных площадках. Наверное, пытаются найти новые смыслы для потребителей. Пока что слышим только об ответственных инвестициях. Что выглядит, как попытка скрыть логичную цель любого бизнеса — прибыль за модными словом sustainable investment (ответственные инвестиции).

Основное публичное обсуждение было сконцентрировано на поисках решения экологических проблем и выстраивания экономических, инвестиционных, финансовых, геополитических стимулов и мотиваций, которые будут соответственно стимулировать и мотивировать акционеров и топ менеджмент крупнейших компаний, банков, организаций и правительств, ставить первым приоритетом не прибыль, а экологию.

На мой взгляд, пока выглядит, как утопия. О чем, откровенно и прямо заявил Трамп, а в кулуарах подтвердили большинство влиятельных людей.

То, что проблема на повестке дня, уже хорошо. Хотя это пока модный тренд «этичных инвестиций», озвучивается всеми ведущими компаниями только с целью не навлечь на себя «гневный спич» экологических активистов.

Также было много публичных разговоров о будущем образования, неравенстве, свободной прессе.

В общем, политики и миллиардеры публично пытаются рассказать о смыслах для общества, о том, как они заботятся о будущем мира и как счастливее жить среднему классу.

В кулуарах миллионеры думают, как заработать прибыль и какие тренды в мировой экономике и политике рулят. Пытаются пообщаться с миллиардерами и, в конечном итоге, стать ими. Обмениваются опытом, смыслами, темами, трендами. Пытаются найти международных партнеров и просто узнать, где большие возможности и куда выгоднее вложить капитал. Как кто-то верно подметил, Давос — это место, где миллиардеры рассказывают миллионерам, что чувствует средний класс…

Многочисленны крипто- и блокчейн ивенты. Также публично привлекают лозунгами про свободу перемещения денег, защите от обесценивания, новом уникальном виде актива, защите информации. В кулуарах решают проблему, как спрятать деньги от налогов. Правда, не так красиво, как консультанты, и часто не полностью в правовом поле.





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