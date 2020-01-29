Милованов рассказал о влиянии смертельного коронавируса из Китая на экономику Украины — Новости финансов

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По его словам, украинская экономика не ощутит негативного влияния ситуации в Китае.

Иллюстрация REUTERS

Украинская экономика не ощутит негативного влияния ситуации в Китае, где в результате вспышки нового коронавируса заболели тысячи людей.

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Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в ходе брифинга.

По словам министра, обычно первым прямой эффект ощущает отрасль туризма, но в Украине на туризм приходится всего 2% ВВП при среднем показателе в других странах на уровне 5-10% ВВП.

«Потому, у нас эффект будет низким. Перевозчики и туроператоры, которые работают на внешних рынках и работают с Китаем, возможно, понесут определенные расходы, связанные с эвакуацией. Но мы оцениваем влияние минимально», — подчеркнул Милованов.

Также министр не ожидает негативного влияния на товарооборот между Украиной и Китаем, который является одним из крупнейших торговых партнеров нашей страны.

«Мы пока что не прогнозируем негативного влияния на товарооборот. На самом деле, мы, пользуясь возможностью, сняли несколько торговых барьеров для экспорта из Китая, но это не связано с коронавирусом. Потому, мы вообще повышаем товарооборот с Китаем. Это хорошо для экономики», — добавил Милованов.

Справка УНИАН. В результате вспышки ранее неизвестного штамма коронавируса тысячи граждан Китая заболели, а число умерших уже превысило 100 человек. Случаи заболеваний зафиксированы также в 15 других странах мира.

Мировые рынки отреагировали на ситуацию в Китае падением цен на нефть и металлы, снижением фондовых индексов и ростом доходности евробондов развивающихся стран.

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