Курс валют в Украине на пятницу, 22 января 2021 года

Курс гривни. Фото: «Страна»
В пятницу, 22 января, курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 28,15 грн/$1 с 28,27 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Нацбанк Украины также укрепил курс о 28,17 грн/$1.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Согласно данным дилеров коммерческих банков, котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 28,14-28,16 грн/$1. Регулятор также укрепил курс нацвалюты на 25 января – до 28,1648 грн/$1 с 28,2561 грн/$1 накануне.
Официальные курсы Национального банка Украины на 25 января:
- BYN 1 белорусский рубль 11.099
- USD 1 доллар США 28.1648
- EUR 1 ЕВРО 34.2526
- JPY 10 японских йен 2.7135
- PLN 1 польский злотый 7.5434
- CAD 1 канадский доллар 22.1596
- ILS 1 новый израильский шекель 8.5853
- NZD 1 новозеландский доллар 20.2026
- NOK 1 норвежская крона 3.3146
- RUB 10 российских рублей 3.7578
- TRY 1 турецкая лира 3.7892
- GBP 1 фунт стерлингов 38.4309
- CZK 1 чешская крона 1.3097
- SEK 1 шведская крона 3.397
- CHF 1 швейцарский франк 31.7941
- CNY 1 китайский юань женьминьби 4.3435
По данным НБУ объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 20 января составил 424,83 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $374,86 млн.
Напомним, 20 января курс доллара взлетел вверх после сокращения продаж иностранцев.
Также «Страна» сообщала, что 19 января курс доллара провалился под давлением иностранцев.
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