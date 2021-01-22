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Курс валют в Украине на пятницу, 22 января 2021 года

Курс валют 22 Янв 2021
Курс валют в Украине на пятницу, 22 января 2021 года
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Курс гривни. Фото: «Страна»

В пятницу, 22 января, курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 28,15 грн/$1 с 28,27 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Нацбанк Украины также укрепил курс о 28,17 грн/$1.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Согласно данным дилеров коммерческих банков, котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 28,14-28,16 грн/$1. Регулятор также укрепил курс нацвалюты на 25 января – до 28,1648 грн/$1 с 28,2561 грн/$1 накануне.

Официальные курсы Национального банка Украины на 25 января:

  • BYN 1 белорусский рубль 11.099
  • USD 1 доллар США 28.1648
  • EUR 1 ЕВРО 34.2526
  • JPY 10 японских йен 2.7135
  • PLN 1 польский злотый 7.5434
  • CAD 1 канадский доллар 22.1596
  • ILS 1 новый израильский шекель 8.5853
  • NZD 1 новозеландский доллар 20.2026
  • NOK 1 норвежская крона 3.3146
  • RUB 10 российских рублей 3.7578
  • TRY 1 турецкая лира 3.7892
  • GBP 1 фунт стерлингов 38.4309
  • CZK 1 чешская крона 1.3097
  • SEK 1 шведская крона 3.397
  • CHF 1 швейцарский франк 31.7941
  • CNY 1 китайский юань женьминьби 4.3435

По данным НБУ объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 20 января составил 424,83 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $374,86 млн.

Напомним, 20 января курс доллара взлетел вверх после сокращения продаж иностранцев.

Также «Страна» сообщала, что 19 января курс доллара провалился под давлением иностранцев.

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