Курс валют в Украине на пятницу, 22 января 2021 года

Курс гривни. Фото: «Страна»

В пятницу, 22 января, курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 28,15 грн/$1 с 28,27 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Нацбанк Украины также укрепил курс о 28,17 грн/$1.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Согласно данным дилеров коммерческих банков, котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 28,14-28,16 грн/$1. Регулятор также укрепил курс нацвалюты на 25 января – до 28,1648 грн/$1 с 28,2561 грн/$1 накануне.

Официальные курсы Национального банка Украины на 25 января:

BYN 1 белорусский рубль 11.099

USD 1 доллар США 28.1648

EUR 1 ЕВРО 34.2526

JPY 10 японских йен 2.7135

PLN 1 польский злотый 7.5434

CAD 1 канадский доллар 22.1596

ILS 1 новый израильский шекель 8.5853

NZD 1 новозеландский доллар 20.2026

NOK 1 норвежская крона 3.3146

RUB 10 российских рублей 3.7578

TRY 1 турецкая лира 3.7892

GBP 1 фунт стерлингов 38.4309

CZK 1 чешская крона 1.3097

SEK 1 шведская крона 3.397

CHF 1 швейцарский франк 31.7941

CNY 1 китайский юань женьминьби 4.3435

По данным НБУ объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 20 января составил 424,83 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $374,86 млн.

Напомним, 20 января курс доллара взлетел вверх после сокращения продаж иностранцев.

Также «Страна» сообщала, что 19 января курс доллара провалился под давлением иностранцев.

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