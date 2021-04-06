Курс доллара и евро 6 апреля 2021 в Украине

Официальный курс доллара на вторник, 6 апреля, установлен Нацбанком на уровне 27,93 грн/$, что на 2 копейки меньше, чем в предыдущий день.

Евро подорожает на три копейки – его курс во вторник составил 32,86 грн/€.

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Курс на межбанке

Сегодня, 6 апреля, на межбанковском рынке торги по американской валюте стартовали с отметок 27,84-27,86 грн/$. После первых сделок наблюдается вялая тенденция к повышению котировок. К 11:00 рынок торговался на уровне 27,845-27,86 грн. Но уже к 12:00 тренд переменился небольшим укреплением национальной валюты – курс ушел к отметкам 27,84-27,855 грн/$.

Напомним, в понедельник, 5 апреля, торги на межбанке открывались на отметках 27,99-28,03 грн/$. Как отметил в разговоре с UBR.ua главный экономист департамента казначейства Кредитвест банка Юрий Каребин, в начале сессии спекулятивно настроенные участники активно пробовали раскачать рынок и подтолкнуть курс вверх.

Они пользовались, главным образом, проявившимся в пятницу трендом и малой активностью на рынке. Однако поднять котировки им не удалось. Покупатели проявляли крайне слабый интерес к валюте.

Предложения валюты на рынке вчера было немного. Из-за пасхальных выходных в Европе выручки экспортеров поступало меньше.

«Однако спроса было еще меньше. В результате большую часть первой половины понедельника сделки заключались в рамках 27,92-27,96 грн/$. При этом до обеда сделок в Bloomberg прошло всего на $55 млн», – рассказывает банкир.

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После обеда дисбаланс между спросом предложением увеличился. По его словам, на рынке появились относительно крупные продавцы, что усилило падение котировок.

К закрытию торгов 5 апреля они опустились до 27,83-27,86 грн/$. При этом общий объем сделок в Bloomberg вырос до $74,5 млн. НБУ в торгах участия не принимал.

«Источником дополнительного предложения валюты во второй половине вчерашнего дня по всем признакам были нерезиденты. Хотя, конечно, главной причиной укрепления гривны сегодня стала глубокая апатия покупателей», – отмечает Каребин.

По его мнению, есть все основания полагать, что сегодня тренд на укрепление гривны сохранится. Главным образом – за счет дополнительных продаж валюты нерезидентами под ОВГЗ-аукцион. Поддержку гривне будут оказывать и дополнительные поступления валютной выручки экспортеров в евро сразу за три дня.

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«С другой стороны, вырастет и активность покупателей. В том числе и со стороны иностранных компаний, которым валюта нужна для репатриации дивидендов. По нашим оценкам, торги на межбанке во вторник пройдут в рамках 27,75-27,95 грн/$», – прогнозирует финансист.

Курс в обменниках

На наличном рынке сегодня в первой половине дня подешевели на 5-10 копеек.

В банках и обменниках котировки гривны к доллару составляют 27,7-27,95 грн/$. Евро покупают по 32,6 грн/€, продают по 33 грн/€.

Курс на черном рынке

USD 27,749/27,803;

EUR 32,678/32,762;

RUB 0,363/0,370.

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