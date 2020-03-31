Коронавирус ударил по кошельку. 60% украинцев понесли финансовые убытки в результате эпидемии

По данным опроса Инфо Сапиенс, проведенного 25-29 марта, 60% украинцев понесли финансовые убытки в результате эпидемии коронавируса.
Влияние карантина на доходы
38% взрослых украинцев отметили уменьшение регулярного дохода семьи вследствие эпидемии
16% — полную потерю дохода
14% — потерю работы
10% — финансовые убытки (например, за сдачу билетов).
Среди тех, кто работал до карантина, лишь 46% за март получат заработок в полном объеме, 34% — в меньшем объеме, чем ожидалось в карантин, 10% потеряли работу из-за карантина.
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Методика опроса
Выборка исследования составляет 809 респондентов.
Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров.
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Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания.
В исследовании нет Автономной Республики Крым, а в Донецкой и Луганской области опрос проводился только на территориях, которые контролируются Украиной. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,4%.