Как антикризисные меры ЕЦБ повлияют на курс евро и украинские евробонды — Минфин

«Минфин» выяснил, как это отразится на курсе евро и пришло ли время скупать акции европейских компаний.

Пришли на помощь

Как прогнозирует глава ЕЦБ Кристин Лагард, в этом году ВВП еврозоны сократится на 8,7%. Но уже в следующем году ожидается возобновление роста — на 5,2%, а в 2022 г. — на 3,3%. Если этот прогноз сбудется, экономика еврозоны выйдет на докризисный уровень через два с половиной года.

ЕЦБ готов заливать экономические проблемы деньгами. Еще в марте центробанк запустил антикризисную программу объемом 750 млрд евро. Ее цель – выкуп как государственных, так и частных ценных бумаг. Таким образом регулятор поддерживает их ликвидность, а правительства стран могут привлекать дешевые заимствования, чтобы поддерживать национальную экономику.

Вчера ЕЦБ расширило эту программу еще на 600 млрд евро, доведя ее до 1,35 трн. Однако это не означает, что такая астрономическая сумма «свалится» на рынок уже в ближайшие дни. Как объясняют эксперты, в прошлые недели Центробанк тратил на выкуп активов по 26 млрд евро. И если бы такие темпы продолжались, то уже выделенных ранее денег ему хватило бы до октября.

Теперь же регулятор уверяет, что продолжит покупки, по крайней мере, до июня 2021 г. Ежемесячно его антикризисные закупки будут составлять 120 млрд евро, по крайней мере, до конца этого года. С какой скоростью деньги будут тратиться дальше, пока не озвучено.

Поэтому сейчас речь не идет о деньгах, которые нужны на спасение еврозоны «здесь и сейчас». Выделив дополнительные средства, ЕЦБ заявил о готовности продолжать программу и в дальнейшем.

Сумма, которую выделил регулятор, превысила ожидания специалистов. В прогнозах чаще звучала цифра в 500 млрд евро.

Ставка на зеро

Другое важное решение центробанка — оставить ключевую ставку на прежней отметке в 0%. Эта позиция ЕЦБ не стала неожиданной — такой прогноз давали практически все эксперты. Конечно, в условиях кризиса у регулятора могло возникнуть желание сделать эту ставку отрицательной, чтобы ускорить выздоровление экономики еврозоны.

«Когда процентные ставки снижаются, ЕЦБ наводняет рынок евро. Это происходит за счет покупок регулятором финансовых организаций государственных ценных бумаг. В обмен на эти активы банки и финансовые посредники получают евро. Соответственно объем предложения валюты в экономике увеличивается, что обесценивает стоимость денег», — объяснил «Минфину» аналитик Фридом Финанс Украина Степан Джус.

Однако такой шаг повысил бы риски для финансовой системы и привел бы к уменьшению доходов банков. А потому ЕЦБ на него не решился. Как следствие, ключевая ставка остается на нулевой отметке уже на протяжении трех с половиной лет.

Без изменений остались и другие ставки регулятора: по депозитам — «минус» 0,5%, по маржинальным кредитам — 0,25%. Здесь тоже все было предсказуемо.

«Ключевые процентные ставки останутся на нынешних или более низких уровнях до тех пор, пока прогноз по инфляции не приблизится к 2% (но не меньше) в пределах горизонта прогнозирования», — сообщил ЕЦБ.

Как ЕЦБ и ФРС помогают Украине

Вливания денег в экономику – традиционный сигнал для инвесторов, что акции компаний на фондовых рынках будут дорожать. Например, именно благодаря программе стимулирования индексы фондовых рынков США уже вышли из крутого пике и не намного ниже, по сравнению с показателями февраля.

Кажется, естественно было бы ожидать, что дополнительные 600 миллиардов в экономике оживят и фондовый рынок Европы. Это было бы действительно так, если бы решение ЕЦБ стало неожиданным. Однако, участники рынка прогнозировали его и рынок действовал так, будто деньги уже выделены. То есть рынок сейчас играет далекими ожиданиями, пытаясь сегодня получить всю будущую прибыль.

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Поэтому на этой неделе немецкий индекс DAX и французский CAC 40 торговались на трехмесячных максимумах, хотя за несколько часов до объявления решения регулятора даже опустились. Вчера Индекс STOXX Europe 600 (представляет акции компаний с большой, средней и малой капитализацией из 18-ти стран Европейского региона) потерял около 0,8%.

Но в целом на монетарных стимулах продолжают расти и европейский, и американский рынки акций. Позитив на мировом рынке акций способствует росту цен на украинские еврооблигации.

«Украина вполне может выйти на внешний рынок и разместить новые евробонды на условиях не хуже, чем было год назад. Получение денег от МВФ поможет в этом. И до тех пор, пока растут акции в США, сохранится и сильная гривна, поскольку иностранные инвесторы в украинских гривневых ОВГЗ не видят причин бояться в мире всеобщего денежного изобилия», — считают аналитики Hugs.fund.

Что будет с евро

Особых колебаний курса евро из-за решения ЕЦБ ожидать не стоит, ведь неожиданностей не произошло.

«Эффекты от расширения программы покупки облигаций уже в значительной степени отражены в ценах финансовых рынков, в частности, обменном курсе», — рассказал «Минфину» глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук.

Накануне заседания ЕЦБ курс евро рос против доллара неделю подряд, что стало самой длинной серией побед евровалюты с декабря 2013.

«Я подозреваю, что рынок уже учел увеличение программы покупки активов и в ближайшей перспективе есть риск коррекции – считает главный валютный стратег Mizuho Securities Масафуми Ямамото.

Впрочем, аналитики ING не исключают, что в этом году евро может вырасти до $1,2.

Колебания курса евро к доллару за последние 30 дней

ЕС создает общий «кошелек»

Главное, чего достигнет ЕЦБ — не допустит катастрофического обвала экономики еврозоны. При других сценариях это могло бы произойти.

«Много предприятий и отраслей пострадали из-за карантинных ограничений, поэтому, если сейчас сделать деньги более «дорогими» или ограничить его «поддержку», эффект от банкротств и безработицы ударит по евро куда сильнее, чем позитив от нулевой процентной ставки, выкупа активов или прямых кредитов и дотаций», — считает директор департамента управления проектами рейтингового агентства IBI-Rating Виктор Шулик.

По мнению аналитика ИГ Универ Михаил Федорова, нынешние решения ЕЦБ могут кардинально изменить финансовую ситуацию в Европе.

«Впервые за много лет финансирование плана поддержки экономики будет осуществляться всеми странами ЕС на паритетной основе. А заимствования будут происходить от имени самого Европейского Союза. Если не вдаваться в подробности, то суть этого плана в том, что он предусматривает общий «кошелек» ЕС, без разделения на «твое» и «мое». Новый план Еврокомиссии создает предпосылки для появления единого долга ЕС», — рассказал эксперт «Минфина»

От этого выиграют самые бедные южные страны еврозоны. А вот более богатый Север может проявить и недовольство. Еще в мае Конституционный Суд Германии указал, что выкуп ЕЦБ долговых облигаций нарушает немецкое законодательство. Как отмечают эксперты, это решение не касается нынешней антикризисной программы и не мешает ей. Да и Германия поддерживает последние решения регулятора.

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В то же время ФРГ – не единственное государство в еврозоне, которому придется финансировать заимствования других. А значит и противоречия в ЕС могут нарастать.

Алексей Писарев

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