Итоги 17.01: Обвал биткоина и новые вспышки кори

Фото: Скриншот видео Эпидемия кори распространяется в Украине

Резкое падение криптовалюты, первая взрослая жертва кори и оборонный заказ СНБО: Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Трамп заявил, что Россия помогает КНДР уклоняться от санкций

Президент США Дональд Трамп заявил, что РФ помогает Северной Корее уклоняться от международных санкций.

Американский лидер высоко оценил усилия Китая по ограничению поставок нефти и угля в Северную Корею, но, по его словам, ” Россия заполняет пробелы, оставленные китайцами”.

СНБО утвердил оборонный заказ на три года

Совет национальной безопасности и обороны рассмотрел и утвердил Основные показатели Государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы.

В СНБО решили, что приоритетными направлениями оборонного заказа в 2018 году должно стать обеспечение Вооруженных сил современной ракетной и бронетанковой техникой, средствами радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, беспилотными авиационными комплексами, антиснайперскими системами и т.п.

Президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания СНБО отметил, что в оборонном заказе на 2018 год количество противотанковых ракетных комплексов увеличено в четыре раза, а поставки Украине комплексов Javelin будут проведены за счет финансирования США.

Чехия заверила, что считает аннексию Крыма незаконной

Глава Министерства иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий заявил, что Прага считает незаконную аннексию Крыма серьезным нарушением международного права.

Курс биткоина резко обвалился

Курс самой популярной в мире криптовалюты – биткоина – за сутки упал на 20% и преодолел психологическую отметку в 10 000 долларов.

Корреспондент.net разбирался, чем вызвано падение биткоина и других криптовалют.

В Украине зафиксированы новые вспышки кори в областях

В Донецкой области с диагнозом корь были госпитализированы шесть человек, также первый случай кори зарегистрирован в Харьковской области.

В Одессе корь унесла жизнь взрослого заболевшего. А в Закарпатской области медики отмечают интенсивное распространение болезни. Там зафиксировали уже 242 случая заболевания.

США назвали главные цели в Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал пять главных целей Вашингтона в Сирии: полностью уничтожить “Исламское государство”, разрешить конфликт в рамках Женевского процесса под эгидой ООН, добиться уменьшения влияния Ирана, достигнуть условий для добровольного возращения беженцев и очистить страну от оружия массового уничтожения.

При этом он отметил, что халифат ИГ в Сирии уничтожен, но самой группировке еще не нанесено окончательное поражение.

Украина оказалась в тройке лидеров по кредитам от ЕБРР

Украина заняла третье место среди получателей кредитов от Европейского банка реконструкции и развития – в 2017 году ей выделили 581 миллион евро.

Крупнейшим получателем кредитов стала Турция, а второе место занимает Египет.

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