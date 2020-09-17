Гранты для жителей востока Украины

В сентябре доступны сразу несколько грантовых и учебных программ, которые помогут предпринимателям из Луганской и Донецкой областей поддержать пострадавший во время карантина бизнес или начать свое дело.

Конкурс малых бизнес-грантов: максимальная сумма 250 000 грн

Кто инициатор: Программа ООН по восстановлению и развитию мира при поддержке Европейского Союза и правительств Дании и Японии. Максимальная сумма одного гранта составляет 250 000 гривен.

Условия: Предприниматели, которые получат грант, должны сделать свой личный вклад в реализацию бизнес-плана (в денежной или иной форме, например, бесплатным трудом, оборудованием, предоставлением помещения и т.д.) в размере не менее 25% от стоимости проекта.

Отбираются те бизнес-планы, которые способствуют развитию секторов экономики, критически важных для дальнейшего экономического развития региона. С полным списком можно ознакомиться здесь.

Что нужно сделать: Заявки подаются только на украинском языке и исключительно онлайн по ссылке.

Сроки: Конечный срок подачи заявок – до 20 сентября до конца суток. Неполные заявки и заявки, которые поступят позже установленного срока, будут автоматически отклонены. Бюджет конкурса – $ 2,56 млн.

Гранты до 50 000 грн от Красного Креста

Кто инициатор: Международный Комитет Красного Креста (МККК) предоставит гранты (до 50 000 грн) тем, чей бизнес пострадал из-за войны.

«Готовы поддержать любую бизнес-идею, которая будет приносить стабильный доход семье, а также соответствовать потребностям рынка», – заявляют в МККК.

Домашнее производствоФото: МККК в Украине

Условия: Рассматриваются заявки только от жителей Авдеевки или любого населенного пункта Бахмутского, Ясиноватского и Торецкого районов.

Дополнительные условия:

доход на человека не превышает 4700 грн.;

наличие соответствующих знаний и опыта;

мотивация и готовность сделать свой вклад в реализацию и развитие бизнес-идеи.

Грантовые деньги не покрывают покупку и ремонт транспортных средств. Стоимость ремонта помещений, расходных материалов и закупки товара для реализации не должны превышать 30% от запрашиваемой суммы гранта. На гранты не могут претендовать те, кто их в рамках данной программы уже получал в 2018-2020 годах.

Что нужно сделать: Заполнить заявку – украинская версия лежит здесь, заявка на русском языке – тут. Отправить по e-mail: [email protected]

Бумажную копию заявки можно взять в поселковом совете/администрации. После заполнения нужно оставить ее в специальном боксе в здании поселкового совета/администрации.

Сроки: Прием заявок проводится до 25 сентября. Подробнее об условиях программы можно узнать по телефону горячей линии представительства МККК в Славянске: 0800 300 115.

В Мариуполе желающих обучат социальному бизнесу

Кто инициатор: Учебная программа #SimpleSE: Социальное предпринимательство – это просто! – совместная инициатива ОО «Пространство 500» и Программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины».

Фото: Simple SE

Условия: Приглашаются жители Донецкой, Харьковской и Луганской областей. Для участия нужно:

быть совершеннолетним

найти социальную проблему и иметь желание ее решить через собственное дело

иметь возможность присутствовать на двухдневном онлайн-занятии (26-27 сентября) и быть привлеченным к выполнению практических задач в течение 12 дней (1-2 часа в день).

Во время учебы надо будет работать над развитием своей идеи и запуском социального бизнеса. Можно будет получить консультации от ведущих экспертов по финансовому менеджменту, маркетингу, пиару, юридическим вопросам, бухгалтерскому учету, фандрейзингу (привлечение сторонних ресурсов для реализации социальных программ).

Что нужно сделать: Зарегистрироваться по ссылке.

Как проводится отбор: Участник должен быть заинтересован в следующих темах:

как открыть собственный бизнес, который приведет к изменениям в социуме;

есть бизнес, который хочется расширить за счет новых продуктов с социальной целью;

основал свое социальное предприятие, но из-за COVID-19 вынужден быстро трансформироваться;

как руководить некоммерческой организацией и сделать ее при этом финансово устойчивой.

Сроки: До 22 сентября заполнить анкету по ссылке. Программа стартует 26 сентября. Участие бесплатное.

Тренинги «Бизнес-Сбыт онлайн»

Кто инициатор: Бесплатный онлайн-курс из пяти дистанционных программ представляет Программа ООН по восстановлению и развитию мира и Общественная школа бизнеса при финансовой поддержке Европейского союза и правительства Королевства Дания.

Условия: Быть представителем микро-, малого и среднего бизнеса в Луганской, Донецкой и Запорожской областях и желать своему делу развития. Курс научит предпринимателей, как преодолевать последствия пандемии COVID-19 в рыночной среде и как эффективно продвигать свои продукты онлайн.

Что нужно сделать: Зарегистрироваться по ссылке и ждать приглашения на тренинги.

Как проводится отбор: Предпочтение отдается действующим бизнесам в следующих секторах:

изготовление керамики,

производство текстильной продукции,

индустрия гостеприимства,

производство пищевых продуктов,

производство оборудования и инжиниринговые услуги,

производство зерновых и масличных культур,

производство говядины и коровьего молока,

производство мяса домашней птицы и яиц,

производство овощей и фруктов.

Сроки: Регистрация на курс продлится до 24 сентября включительно. Участие бесплатное. Детали можно уточнять по телефону: +380 98 746 9497 и по e-mail: [email protected]

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