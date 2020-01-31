Голосовавшая за возвращение РФ Левочкина попала в комитет ПАСЕ. Новости политики

Депутат ВР от ОПЗЖ Юлия Левочкина стала членом Регламентного комитета ПАСЕ

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ПАСЕ, передает «ДС».

В состав Регламентного комитета входят 37 человек. Помимо Левочкиной, там есть еще один член украинской делегации — Сергей Власенко.

Работа комитета направлена на обеспечение надлежащего применения правил и процедур ПАСЕ. Он также должен следить за тем, чтобы тексты принимаемых Ассамблеей документов соответствовали ее практике.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, нардеп «Слуги народа» Александр Мережко, а также депутаты от «Слуги народа» Вячеслав Медяник и бывший шоумен Александр Скичко стали членом группы социалистов в ПАСЕ.

Как писала «ДС», 29 января в ПАСЕ состоялось голосование касательно полномочий российской делегации. Полномочия россиян поддержали 96 депутатов, против — 44, еще 7 депутатов воздержались. Украинская делегация голосовала в полном составе — свои голоса отдали 12 членов депутатов. 11 из них нажали кнопку «против», но одна представительница Украины поддержала возвращение россиян. Ею оказалась народная депутатка «Оппозиционной платформы — За життя» Юлия Левочкина.

В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса из-за аннексии Крыма.

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