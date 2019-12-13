Глава СММ ОБСЕ назвал обнадеживающими договоренности «нормандской четверки» — Новости политики

Глава СММ ОБСЕ отметил, что благодаря работам, выполненным на мосту у Станицы Луганской и в прилегающих районах, были улучшены условия для тысяч мирных жителей, пересекающих линию столкновения.

Глава СММ ОБСЕ Яшар Халит Чевик / фото facebook.com/oscesmm

Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик назвал обнадеживающими договоренности лидеров «нормандской четверки».

Как говорится в сообщении на сайте ОБСЕ, 12 декабря председатель СММ обратился к Постоянному совету ОБСЕ в Вене.

В частности, он отметил, что подтвержденная на саммите «нормандской четверки» в Париже преданность достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня на востоке Украины до конца 2019 года обнадеживает.

«Прогресс на местах ощутимый. Благодаря работам, выполненным на мосту у Станицы Луганской и в прилегающих районах, были улучшены условия для тысяч мирных жителей, пересекающих линию столкновения ежедневно», — заявил Чевик.

Он напомнил, что «с участков разведения в районах Золотого и Петровского были отведены силы и средства, и миссия отметила усилия по разминированию и демонтажу фортификационных сооружений».

Также Чевик заявил, что благодаря усиленному присутствию, мониторингу, отчетности и содействию налаживанию диалога миссия является неотъемлемым элементом, обеспечивающим достижение прогресса.

Читайте такжеМодернизация Минских соглашений. Сможет ли «мертвый документ» заработать (укр.)

Как сообщал УНИАН, по результатам «нормандского саммита» 9 декабря в Париже лидеры Украины, Германии, Франции и России согласовали коммюнике, в котором заявили, что поддерживают договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по разведению сил на трех дополнительных участках на Донбассе до конца марта 2020 года.

Также они поощряют ТКГ способствовать освобождению и обмену удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех» начиная со «всех установленных на всех не установленных».

Лидеры стран «нормандской четверки» поддерживают достижение в течение 30 дней договоренности в рамках ТКГ о новых пунктах пропуска через линию разграничения.

Кроме того, стороны заинтересованы в достижении договоренностей в рамках «нормандского формата» и ТКГ по всем правовым аспектам закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.

Они считают необходимым инкорпорировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство по версии, согласованной «нормандской четверкой» и ТКГ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter





Источник