День банкира, миллионная помощь от США и обещания Зеленского — Минфин

$13,1 млн было предоставлено в форме гумпомощи для больниц, а $2,4 млн для поддержки уязвимых групп населения во время пандемии.

Адаптивный карантин. С 22 мая заработает транспорт, а с 25 мая — метро

Кабинет министров поддержал решение относительно смягчения карантинных ограничений с 22 мая, но с продолжением адаптивного карантина до 22 июня.

Украина получит 1,2 миллиарда евро на 15 лет. Совет ЕС согласовал решение о помощи

Совет ЕС поддержал предложение ЕК выделить 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине .

Приватбанк направит в госбюджет почти 25 миллиардов прибыли

Приватбанк направит в госбюджет 24,457 млрд грн, на покрытие убытков прошлых лет — 6,522 млрд грн, в резервный фонд — 1,630 млрд грн.

Зеленский об амнистии капитала: «Недвижимость можно амнистировать под меньший процент»

По его словам, сейчас обсуждения вокруг процента, под который будет проводиться амнистия. Предполагалось, что это будет 5% на все.

Инвестняни» — для всех. Зеленский рассказал, что изменили в законопроекте

Законопроект об «инвестиционных нянях» готов и на днях будет зарегистрирован в парламенте. В новой версии документа «инвестняню» будут предоставлять инвестору в случае инвестиции от $30 млн.

5 крупнейших достижений банковской системы в кризисный период

20 мая в Украине отмечают День банкира. На этот раз банкиры празднуют профессиональный праздник в очень непростое время. «Минфин» решил проанализировать, как банки справляются с вызовами, и какие их сильные стороны проявились в период карантина больше всего.

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