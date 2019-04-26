Чего ожидают инвесторы от нового президента. Опрос ЕБА. , Экономика

Коррупция, недоверие к судам и власть олигархов — среди главных препятствий для инвестиций

Иностранные инвесторы считают, что первоочередными шагами новоизбранного президента Украины должны быть демонстрация эффективных мер борьбы с коррупцией, назначения реформаторов с высокой репутацией на ключевые госдолжности, а также ограничение влияния олигархов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в апреле Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА), Dragon Capital и Центром экономической стратегии (ЦЭС).

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Отклонения от западного геополитического вектора, подрыв основ антикоррупционной политики и независимости Нацбанка максимально негативно повлияют на инвестиционные и бизнес-решения опрошенных инвесторов в последующие 3-6 месяцев.

88% респондентов заинтересованы инвестировать в Украину, однако большинство — 68% — будут ждать результатов парламентских выборов и формирования нового правительства.

«Результаты опроса ярко демонстрируют неизменные потребности бизнеса — установление верховенства права, системную борьбу с коррупцией, обеспечение равных и честных «правил игры»… мы видим точечные изменения, но их недостаточно. Нам нужна перезагрузка системы», — отмечает Анна Деревянко, исполнительный директор ЕБА.

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