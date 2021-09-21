Чаплыга рассказал, от чего зависит экономика Украины

Политолог Михаил Чаплыга в программе «Суть событий» с Любовью Завальнюк рассказал, от чего зависит экономика Украины. Эксперт объяснил принцип сырьевых ножниц и как они влияют на курс доллара.

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«Что такое Украина с точки зрения Китая? Это некое государство, экономика которого живет в ножницах – сырьевых ножницах. Что такое сырьевые ножницы? Первая сторона – это то, что мы экспортируем, а вторая – это энергоресурсы, которые мы закупаем», — отметил Чаплыга.

По словам эксперта, на курс доллара влияют именно эти сырьевые ножницы: чем дороже мы экспортируем свой продукт и чем дешевле покупаем энергоресурсы, тем курс будет у нас ниже.

«Вот вся наша экономика. Мы теперь сидим и тупо зависим от того, по чем нам продадут энергоресурс и от того, по чем мы продадим руду», — подчеркнул Чаплыга.

По мнению эксперта, эти сырьевые ножницы это ключевое, что есть в нашей экономике, больше ни от чего она не зависит. Как отмечает политолог, кроме этого ещё есть только пирамида ОВГЗ.

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