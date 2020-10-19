Банк России задумался о выпуске цифрового рубля

19.10.2020

ЦБ РФ запустил дискуссию о возможности запуска цифрового рубля, опасаясь остаться на задворках мирового тренда. В России эту идею поддержат финтех-индустрия и электронная коммерция, против будут банки и «серый» сектор

Банк России начал общественные консультации по выпуску цифрового рубля. На прошлой неделе российский регулятор опубликовал консультативный доклад, в котором представил свою позицию относительно перспектив выпуска цифрового рубля: «Отвечая на меняющиеся потребности граждан и бизнеса, Банк России будет проводить соответствующую работу в тесном контакте с обществом», — говорится в сообщении регулятора.

ЦБ РФ достаточно долго относился критично к идее национальной цифровой валюты. «Создание национальной цифровой валюты для РФ может быть сопряжено с большим количеством рисков, а ее преимущества не являются очевидными», — так обосновывала осторожность ЦБ год назад на форуме «Финополис» председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Но позиция регулятора уже вскоре стала не такой категоричной. В июле этого года Госдума приняла закон «О цифровых финансовых активах» (ЦФА), который разрешил покупать и продавать ЦФА, но не использовать их в качестве средства платежа, а затем ЦБ задумался о возможности выпуска цифрового платежного средства. Комментарии к пояснительной записке будут собираться до конца 2020 года.

Кто затеял разговор

По мнению аналитика «Фридом Финанс Евгения Миронюка, Банк России изменил свою позицию под влиянием складывающейся мировой практики:

— В январе 2020 года было объявлено о создании группы по исследованию цифровых валют BIS, в нее вошли центральные банки Японии, Канады, Великобритании, Швеции, Швейцарии и Европейский Центральный банк. Федеральная резервная система США также присоединилась к группе. Банк Японии форсирует создание собственной цифровой валюты, тестирование начнется уже в следующем году.

— Уже сейчас стартует постепенный переход от «кабинетных» исследований CBDC (Central Bank Digital Currency; цифровые валюты Центральных банков. — Ред.) к разработкам MVP (Мinimal Viable Product; минимально жизнеспособный продукт. — Ред.) и выходу на пилотирование, — добавляет руководитель отдела аналитики ЦФТ «Базис» Александр Фролов.

По его наблюдениям этот процесс более активно идет в азиатских странах:

— В частности ЦБ в своем обзоре приводит опыт Китая и Южной Кореи, но по нашим данным, активные разработки CBDC идут также в Сингапуре и Таиланде.

При этом некоторые страны уже объявили о создании своей национальной цифровой валюты. «С помощью цифрового юаня в Китае уже перевели 1,1 млрд юаней, а количество транзакций достигло 3 млн», — указывает финансовый аналитик инвестиционной компании Raison Asset Management Николай Кленов.

По его мнению, к запуску дискуссии ЦБ подтолкли еще и открывающиеся возможности для применения цифрового рубля: «Его внедрение в обращение позволит продолжить курс на развитие цифровой экономики, возможно, на решение ЦБ также повлияла пандемия коронавируса, которая сделала более популярными безналичные расчеты».

Как это работает

Цифровой рубль — это цифровая форма российской национальной валюты, которую регулятор будет выпускать в дополнение к существующим формам денег — наличным и безналичным рублям.

— Таким образом по сути дела цифровой рубль будет нести те же функции, что и наличные деньги: мера стоимости, средство обращения, средство платежа, средство накопления, — говорит старший преподаватель кафедры «Банковское дело» Университета «Синергия» Антон Рогачевский.

— Основным преимуществом цифрового рубля считается более простое, быстрое и безопасное осуществление денежных транзакций, — подчеркивает аналитик QBF Ксения Лапшина. — При этом ЦБ отдельно акцентирует, что у него нет цели уйти от использования наличных денег, цифровой рубль станет лишь дополнительным инструментом расчета. Цифровая валюта будет полностью контролироваться государством.

Очевидно, запуск в обращение цифрового рубля будет сопровождаться разработкой специальной инфраструктуры. И по мнению основателя TalkBank Михаила Попова, это будет принципиально новая инфраструктура, под нее будет разработана отдельная цифровая платформа при участии Центробанка.

— Новая инфраструктура потребуется всем участникам рынка, как юридическим лицам, включая банки, так и физическим лицам — пользователям этого кошелька. Все участники для использования цифрового рубля как минимум должны будут обзавестись соответствующим электронным кошельком. Это отличается от привычных наличных денег и пластиковых карт. Скорее всего, это будет похоже на технологии «Apple Pay», «Samsung Pay» или «Google Pay», когда смартфон выступает в роли платежного средства, если на нем есть специальное приложение, где пользователь видит совершенные транзакции, подтверждает баланс и видит историю. То есть это будет некий симбиоз мобильного банковского приложения и NFC-платежа (ближняя бесконтактная связь. — Ред.).

По мнению Михаила Попова, перед разработчиками инфраструктуры появятся специфичные задачи:

— Для распространения цифрового рубля среди населения как альтернативы наличным деньгам интерфейсы должны быть достаточно простыми и понятными. Функционал не должен быть таким сложным, как при использовании криптокошельков, где много внимания уделяется шифрованию и вводу специальных кодов. Новая инфраструктура должна дублироваться в привычных каналах, тех же мобильных банковских приложениях, в чат-ботах, отдельных платежных приложениях по аналогии с «Apple Pay», различных электронных кошельках и так далее.

Кому выгодно

Большинство экспертов полагает, что массовое внедрение цифрового рубля изменит всю экономику. По мнению Михаила Попова, это коснется как малых предприятий, так и крупных корпораций, потому что сильно изменятся способы расчета: «Я думаю, что это упростит задачу контроля движения денежных средств».

— Если идеи ЦБ останутся неизменными, то после ввода цифровой валюты мы потеряем такое свойство, как обезличенность денег, — полагает консультант по финансам и налогообложению Валерия Голянова. — Сейчас невозможно отследить конкретный рубль. С цифровым рублем будет иначе, по задумке ЦБ, он несет в себе прозрачность каждой транзакции для регулятора, да еще и в режиме реального времени. Цифровой рубль — это уникальный цифровой код. Центральный Банк в докладе указал, что транзакции не будут анонимными, в этом принципиальное отличие цифрового рубля от многих цифровых валют, которые сейчас используют не только в целях инвестирования, но и в целях осуществления скрытых, анонимных платежей. Таким образом, возможно будет отследить «путешествие» конкретной цифровой монеты между лицами.

Именно поэтому, по мнению независимого эксперта Леонида Хазанова, цифровой рубль выгоден прежде всего Банку России и Федеральной налоговой службе.

— С его помощью можно будет эффективнее контролировать движение денежных потоков в стране, ведь каждый цифровой рубль будет единственным и неповторимым в своем роде и с его помощью можно будет идентифицировать любого пользователя, имеющего электронный кошелек, и каждый полученный или отосланный им рубль, что означает полную прозрачность всех сделок. И никто не сможет создать несколько разных счетов или как-то замаскироваться, у каждого юридического и физического лица может быть только один электронный кошелек.

По мнению Ксении Лапшиной, в целом и для бизнеса это нововведение может оказаться полезным и востребованным, поскольку упростит, ускорит и удешевит финансовые операции: «Введение цифрового рубля сделает возможным автоматизацию контроля и расчетов с помощью смарт-контрактов — специальных приложений, содержащих условия проведения расчетов в виде цифрового кода, автоматически исполняемого в цифровой системе финансовых операций»

Однако на практике эффективность очевидна далеко не для всех субъектов предпринимательства. По мнению Михаила Попова, решение о введении цифрового рубля скорее всего будут приветствовать компании, которые работают в электронной коммерции: «Это поможет в решении вопросов с оплатой в оффлайн и расширит количество возможностей, и, как следствие, будет положительно сказываться на выручке и снижении издержек по обслуживанию платежей».

Не сильно будут приветствовать запуск цифрового рубля предприятия розницы и общественного питания, так как многие ведут бизнес с применением серых схем, повышение прозрачности расчетов возможностей контроля для такого рода участников рынка скорее минус.

Очевидные преимущества получит финхтех-индустрия, считает Михаил Попов:

— Появится запрос на интеграцию между разными участниками рынка и другими цифровыми валютами. И для финтех-компаний появляется новое поле для работы по созданию необходимых сервисов. Сложно представить, что Центробанк будет работать со всей массой клиентов напрямую, потому что у многих людей обязательно возникнут вопросы, и весь объем этих вопросов на какую-то отдельную службу создаст повышенную нагрузку, с которой регулятор очевидно, не справится, так как его текущий формат работы на это не ориентирован. Будут появляться посредники, которые возьмут на себя нагрузку по коммуникации с клиентами и решению их вопросов. Для финтех-компаний, на мой взгляд, это шанс предоставлять интересные решения. Это может быть интересно финтех-компаниям еще и потому, что должны появиться открытые API и интерфейсы для работы с цифровым рублем.

По этой причине эти участники рынка будут лоббировать развитие цифрового рубля.

Михаил Попов видит и преимущества для рядовых потребителей:

— У цифрового рубля в сравнении с онлайн-расчетами есть определенные преимущества. Самое главное, это возможность расчета оффлайн, когда у вас отсутствует интернет-соединение и вы можете оплатить что-либо только физически передав наличные средства своему контрагенту. Судя по заявленной функциональности платформы можно расплачиваться цифровыми рублями в оффлайн прямым контактом кошелька и кошелька контрагента, без необходимости интернет-соединения и подтверждения транзакции. Кроме того, у электронных денег не такой функционал, как их хранение в сейфе без привязки к отдельному банку. Но эти свойства должны появиться в модели цифрового рубля. Потребитель может хранить деньги независимо от банка, непосредственно в самом Центробанке.

Правда, по мнению Ксении Лапшиной, распространение такой платежной культуры в России будет не быстрым:

— Как мне кажется, цифровая валюта будет мало востребована у граждан. Они сначала должны увидеть реальную пользу в этом. А учитывая, что россияне по большей части консерваторы и многие не доверяют даже банковским картам и системе бесконтактных платежей, нововведение как минимум вызовет у многих сомнения. Я думаю, что лишь небольшая часть россиян оценит цифровую валюту и сразу же начнет ей пользоваться. Однако пока проект цифрового рубля находится только на стадии обсуждения, появится он не раньше, чем через несколько лет. Возможно, тогда население будет более готово и более открыто к таким новым технологиям.

Кому не выгодно

При всех преимуществах для ЦБ реализация такого проекта сопряжена с определенными рисками. Евгений Миронюк видит сложности с соблюдением принципов AML/KYC. (know your customer, знай своего клиента. — Ред.).

— Центральный банк несет операционные риски, связанные с взаиморасчетами конечных клиентов, сейчас круг его прямых клиентов ограничен исключительно несколькими сотнями коммерческих банков. Основной характеристикой новой цифровой валюты должна быть устойчивость цифровой инфраструктуры, даже под воздействием форс-мажорных обстоятельств. Необходимое условие — автономное использования цифровой валюты во время сбоев самой системы и в сетях связи, а также при отключении электроэнергии. Последнее важно для России ввиду растянутости инфраструктуры и большого количества труднодоступных регионов.

Очевидно, введение цифрового рубля не обойдется без последствия и для банковского сектора. По мнению Ксении Лапшиной, уменьшится роль банков как посредников в финансовых операциях:

— Денежные средства будут поступать с одного кошелька на другой, всегда и быстро, минуя банковские счета. Сейчас перевод по реквизитам может быть осуществлен только в будние дни в рабочее время банка, а цифровые переводы не будут от этого зависеть, можно будет переводить в любое время суток. В зависимости от схемы, по которой будет функционировать цифровой рубль, коммерческие банки могут сохранить за собой функцию открытия и ведения цифровых кошельков по аналогии со счетами, а могут и нет.

Валерия Голянова убеждена, что цифровой рубль может сильно изменить банковский сектор:

—В докладе ЦБ описано несколько альтернативных моделей расчетов цифровыми деньгами, но во всех этих моделях информация о транзакции поступает в ЦБ. В одной модели расчеты по кошелькам в цифровых валютах осуществляются вообще без участия банков и финансовых посредников. Это нереалистичная модель, скорее всего, она включена в доклад в качестве словесной интервенции, чтобы показать банковскому сектору желание трансформировать систему. Разница в двух других моделях в том, кто открывает кошельки клиентов и проводит расчеты — ЦБ или банк, то есть финансовый посредник. Но в любом случае предполагается, что доступ клиента к кошельку для проведения расчетов может осуществляться через любой банк или через иного финансового посредника, подключенного к платформе ЦБ.

По этой причине, вероятнее всего, в ходе дискуссии со стороны банковского сообщества поступит огромное количество возражений.

Александр Фролов считает, что влияние на банковский бизнес во многом будет зависеть от выбранного сценария внедрения цифрового рубля.

— Можно предположить, что на начальных этапах внедрения влияние на банковский бизнес будет ограниченным, но по мере расширения новой технологической инфраструктуры для программируемых денег для финтех-стартапов появится возможность сильно изменить ландшафт финансового рынка.

Расчетно-кассовое обслуживание перестает быть ключевым источником доходов для банков, так как РКО перетекает в блокчейн CBDC, считает Евгений Миронюк, и это главный риск для коммерческих банков:

— Также потенциальным риском является особенность взаиморасчетов в криптовалютах, теоретически позволяющая привлекать депозиты и выдавать кредиты p2p (peer-to-peer), то есть отдельные участники взаиморасчетов могут провести операции между собой без посредничества кредитных организаций. При соблюдении ряда ограничений такая возможность может быть реализована.

Чем завершится разговор

Перспективы завершения дискуссии наши эксперты оценивают неоднозначно. Александр Фролов полагает, что пока рано говорить о запуске цифрового рубля:

— Идет дискуссия лишь о запуске более широкого обсуждения такого проекта, выборе оптимальных сценариев и переходе к практическим разработкам и в дальнейшем к пилотированию возможных решений. Понятно, что российский ЦБ не хочет быть в числе отстающих, если начнутся более активные действия передовых игроков по внедрению CBDC, Россия должна иметь базу для быстрого старта.

Валерия Голянова, напротив, полагает, что, скорее всего, решение будет принято в ближайшее время. О таком намерении, по ее мнению, свидетельствует короткий срок, установленный для приема предложений по докладу ЦБ:

— После того как решение будет принято, нас ждет этап пилотирования на ограниченном круге лиц, разработка технологии, а потом уже массовое внедрение.

Ксения Лапшина считает, что дискуссия получит широкий резонанс:

— Я полагаю, что найдется много и сторонников, и противников цифрового рубля. Даже в других странах, где цифровая валюта уже действует, до сих пор существуют различные точки зрения, но принуждения к использованию таких валют нигде пока нет. Пользу от введения цифровых валют еще только предстоит оценить, но очевидно, что в разных финансовых системах функционировать она будет по-разному.

По мнению Евгения Миронюка, ориентироваться стоит на мировую практику. Даже в развитых странах, входящих в группу по исследованию цифровых валют, планируют внедрить валюты в течение 1 — 3 лет при удачном окончании эксперимента по ее использованию.

Автор:

Ирина Перечнева



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