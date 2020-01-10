Антикоррупционный комитет не спешит увольнять Сытника. Новости политики

Комитет по вопросам антикоррупционной политики не хочет увольнять главу НАБУ Артема Сытника с занимаемого поста, несмотря на то, что он внесен в реестр коррупционеров

Об этом свидетельствует ответ главы Комитета Анастасии Красносельской на запрос главы Комитета по вопросам правоохранительной деятельсности Монастырского, передает «ДС».

В ответе Красносельской указано, что директора Национального бюро нельзя уволить, а указ президента о его назначении не может быть отменен только на основаниях, указанных в части четвертой статьи 6 Закона о НАБУ. Среди оснований для увольнения есть вступление в силу обвинительного приговора суда относительно него, однако никаких комментариев, почему Сытник до сих пор не уволен, в документе нет.

Также в ответе указано, что 15 января состоится заслушивание отчета НАБУ, где будет обсуждение вопроса Сытника.

Как сообщала «ДС», 13 декабря Ровенский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции по делу об элитном отдыхе главы НАБУ Артема Сытника.

До этого Сарненский суд Ровенской области признал директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника виновным по делу об элитном отдыхе за чужой счет на территории охотничьего хозяйства.

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