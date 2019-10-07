Аксакалы монетарной политики недовольны поведением ЕЦБ

На фото: бывший глава Бундесбанка Гельмут Шлезингер

Шесть бывших представителей Центробанка неожиданно раскритиковали возобновление мер стимулирования ЕЦБ. Ранее регулятор уже подвергся жесткой критике со стороны членов управляющего совета и ведущих финансовых институтов Германии. Недавними противниками политики банка стали бывший глава Бундесбанка, 95-летний Гельмут Шлезингер и Отмар Иссинг, который являлся членом совета управляющих ЕЦБ, когда евро появился в обращении.

Статус тех, кто предъявляет обвинения в адрес нынешних монетарных властей, говорит о том, что они ничего не забыли, но ничему так и не научились. По их мнению, аккомодация монетарной политики навредила финансовому сектору, превратила банки и компании в зомби, а также повысила риски для финансовой стабильности. Но если история евро и мировая экономика что-то и демонстрируют, то истинный риск как для экономики Еврозоны в целом, так и для мандата ЕЦБ заключается в слишком жесткой, а не излишне мягкой монетарной политике.

Важно учитывать тот факт, что последний раз, когда в Еврозоне ужесточалась монетарная политика, экономика окунулась во вторую рецессию и период дефляционного давления, которое сдержала только программа количественного смягчения. Другие Центробанки, которые перешли к смягчению политики раньше и действовали активнее, помогли своим экономикам продолжить восстановление.

Нельзя игнорировать то, что низкие ставки — это глобальное явление, как и нынешнее замедление экономики. Регуляторы от Японии до Британии удерживают ставки на исторических минимумах. Федрезерв сменил курс и теперь тоже снижает стоимость кредитования. Выходит, если верить вышеупомянутым критикам, ошибается не только ЕЦБ, но и весь остальной мир.

Противостояние интересов

Под личиной экономических аргументов скрывается идеологическая атака. Меморандум выглядит неубедительно в свете мандата ЕЦБ о поддержании ценовой стабильности и других экономических целей Евросоюза. Здесь речь идет скорее о завуалированном противостоянии интересов вкладчиков и заемщиков. Почти все критики — представители крупных экономик (Германии, Австрии, Нидерландов) и обвиняют ЕЦБ в нарушении закона ЕС о «защите стран с высокой долговой нагрузкой».

Особенно бросается в глаза жалоба на то, что мягкая монетарная политика играет на руку «реальным активам» в ущерб молодым. Ставки находятся на низком уровне, поскольку слишком много людей охотятся на вклады с наименьшим риском и не хотят инвестировать в «реальные активы», также известные как продуктивный капитал. Если банковские депозиты не приносят прежней прибыли, это вина не Центробанков, а реалий рынка. Сдерживание спроса посредством ограничения кредитования только усугубит ситуацию.

Если бы им действительно были бы нужны более высокие процентные ставки, критики мягкой политики ЕЦБ могли поддержать призыв Центробанка к фискальной экспансии для облегчения задачи монетарной политики. Их догма о дорогих деньгах говорит о более глубоких разногласиях в отношении статуса Германии, которые появились еще до введения евро в обращение. Вольфганг Шойбле обвинил низкие ставки ЕЦБ в росте популярности крайней правой партии «Альтернатива для Германии». На самом деле в основе популистской партии лежит пропаганда жестких условий кредитования в интересах вкладчиков, и неважно, что ЕЦБ удерживает инфляцию ниже, чем Бундесбанк.

Подготовлено Profinance.ru по материалам издания The Financial Times

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