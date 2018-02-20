В Одессе прокуратура «похоронила» дело о возвращении улицам «совковых» названий

Прокуратура Одесской области до сих пор не сообщила о подозрении ни одному из депутатов Одесского горсовета, которые в прошлом году проголосовали за возвращение советских названий улицам города

Об этом говорится в официальном ответе на запрос журналистов»Слідство.Інфо», передает «ДС».

Так, 26 апреля 2017 года депутаты Одесского горсовета во главе с мэром города Геннадием Трухановым проголосовали за возвращение ряду одесских улиц советских названий, отменив предыдущее решение областных властей о переименовании.

Решение одесских депутатов, принятое вопреки закону о декоммунизации, вызвало значительный общественный резонанс.

Как следствие, почти сразу СБУ заявила об открытии уголовного производства в отношении скандального возвращения советских названий одесским улицам. В СБУ тогда возбудили уголовное производство по ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов). По этой статье предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Однако, отмечают журналисты, через 10 месяцев указанное уголовное производство до сих пор находится в прокуратуре и по нему продолжается досудебное расследование.

На вопрос, когда дело планируют передавать в суд, прокуратура Одесской области не ответила.

Напомним, 26 апреля 2017 года Одесский городской совет принял решение о переименовании некоторых улиц и переулков города, которые сменили названия в рамках закона о декоммунизации при бывшем главе Одесской ОГА Михаиле Саакашвили.

В частности, Одесский горсовет вернул старые названия улице и переулку Бабушкина, улицам Валентины Терешковой, Гончарова, Обнорского, Белинского, Бадаева, Богданова — как не подпадающие под действие декоммунизационного закона. Кроме того, снова появился на карте города проспект Маршала Жукова.

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