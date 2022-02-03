В прошлом году к рабочей силе в США присоединилось больше роботов, чем когда-либо прежде. Они взяли на себя работу от сбора бутылок и банок с сортировочных конвейеров мусороперерабатывающих заводов до упаковки мелких потребительских товаров в картонные коробки на складах интернет-магазинов.

Компании по всей Северной Америке выделили более 2 млрд долларов на закупку роботов в 2021 году, чтобы справиться с рекордным спросом и нехваткой рабочей силы, вызванными пандемией. Роботы стали работать во всё большем числе отраслей, выходя далеко за рамки их исторического всплеска в автомобильном секторе.









Согласно данным, собранным отраслевой группой Association for Advancing Automation, также известной как A3, заводы и другие промышленные пользователи в 2021 году заказали 39 708 роботов, что на 28% больше, чем в 2020 году. Предыдущий годовой рекорд заказов на роботов был установлен в 2017 году, когда североамериканские компании заказали 34 904 робота на сумму 1,9 млрд долларов.

Ещё в 2016 году автопроизводителям было продано более чем в два раза больше роботов, чем всем другим секторам промышленности вместе взятым. Но в 2020 году другие предприятия затмили автопроизводителей в качестве покупателей передовых машин, а в 2021 году доля роботов, направляемых неавтомобильным компаниям, ещё больше выросла.

По данным A3, самый быстрый рост заказов на роботов приходится на металлургическую, пищевую и потребительскую промышленность. Ещё один быстрорастущий сектор — электронная коммерция.