Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, будто Россия угрожает украинцам ядерным ударом. Чтобы этого не произошло, Москва якобы требует остановить «демократическое развитие».

Парламентарий напомнил, что после распада Советского Союза у его страны был внушительный ядерный потенциал, но тогдашние власти добровольно разоружились в обмен на гарантии безопасности.

По состоянию на 1991 год Украина имела третий по размеру ядерный потенциал в мире. Мы добровольно от него отказались и стали безъядерным государством. А сегодня Российская Федерация, которая, напомню, стала гарантом такого разоружения, намекает, что если мы продолжим свое демократическое развитие, то она может нанести по нам даже ядерный удар.

Как сообщал Ruposters, ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил идею разместить в Белоруссии российское ядерное оружие.