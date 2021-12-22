Официальный курс доллара на среду, 22 декабря, установлен Нацбанком на уровне 27,25 грн/$, что на 3 копейки меньше, чем во вторник.

Евро, напротив, подорожал до 30,78 грн/€, на 2 копейки.

Банкам дали два года для формирования буферов капитала

Курс на межбанке

На открытии межбанка в среду, 22 декабря, гривна начала отыгрывать утраченные накануне позиции, вернувшись к отметке 27,25 грн/$. Как отметил UBR.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, активность валютного рынка в преддверии Рождественских праздников постепенно снижается.

«Покупатели перехватывают на рынке активность, так как откат курса делает его привлекательным для покупки», – указывает эксперт.

Поддерживает уровень покупок ожидание увеличения выплат НДС-возмещения, которое ограничит продажу валюты экспортерами. Также рынок ждет выплат из бюджета подрядчикам – последние на праздники часть выплат размещают в валюте, чтобы избежать курсовых рисков, поясняет аналитик Forex Club Шевчишин.

В то же время, добавил эксперт, высокие цена на газ в Европе «полностью обезоружили» газовых трейдеров – они сейчас не готовы выходить с покупками импортного газа.

«И учитывая ситуацию с запасами газа в Европе, вряд ли будут такие продажи Украине. Газовый ценовой шок, высокие темпы потребления из-за похолодания существенно повышают риски для всего коммерческого сектора, который может оказаться без газа во второй половине зимы, а также уже сказывается на стоимости товаров и продуктов, что подстегивает инфляцию», – отметил Шевчишин.

После взлета до рекордных $2200 цена на газ в Европе начала падать

Ослабление гривны сдерживает фактор нерезидентов, которые, как выразился наш собеседник, фактически «держат гривну в заложниках возможного оттока капитала» – в преддверии праздников нерезиденты почти свернули свою активность, добавил эксперт.

Шевчишин полагает, что в ближайшее время гривна продолжит оставаться под давлением, колеблясь в диапазоне 27,2-27,3 грн/$.

«Если рынок получит ожидаемую гривневую ликвидность, то, вероятно, реализует потенциальное движение в зону 27,5 гривен за доллар», – сделал оценку Шевчишин.

«Ресурсный» закон: какие изменения ждут бизнес с РРО

Напомним, межбанковские торги вторника, 21 декабря, открывались котировками в очень широких рамках 27,25-27,32 грн/$. Среди участников рынка не было единого мнения относительно курсового тренда, пояснила этот факт директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько.

При этом первая сделка через терминал Bloomberg прошла по курсу 27,31 грн/$, что ощутимо выше уровне закрытия понедельника.

Однако ставка на дальнейший рост котировок вчера оказалась ошибочной. Как добавляет директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук, к 10:00 рынок сузился до диапазона 27,28-27,3 грн/$. В 10:30 котировки опустились до 27,27-27,29 грн/$.

По мере активизации торгов предложения на рынке становилось все больше и курс в течение часа опустились в коридор 27,26-27,27 грн/$.

«Ближе к 11 часам была зафиксирована волна роста котировок, однако существующего на рынке спроса оказалось недостаточно, чтобы закрепить восходящий тренд», – рассказывает о ходе торгов Золотько.

Самые важные события 2021 года: налоговая реформа, стабильная гривна и битва за эквайринг

К 12:00 котировки находились в пределах 27,24/27,26. После обеда ситуация на рынке не изменилась. «В этом периоде сделки проходили в пределах 27,19/27,24», – отмечает директор департамента казначейства Пиреус Банка.

По словам банкиров, гривна большую часть дня очень плавно укреплялась. Хотя в обед, когда активность на торгах ощутимо уменьшилась, была предпринята еще одна попытка развернуть курсовой тренд, но во второй половине дня доминирование предложения инвалюты усилилось.

Это ускорило снижение котировок. К завершению сессии TOD (с расчетами день в день) курс опустился до уровней 27,19-27,21 грн/$. После перехода на расчеты TOM (на следующий рабочий день, в среду) котировки достигли 27,17-27,19 грн/$.

Национальный банк на торги во вторник не выходил. Объем сделок 21 декабря нельзя назвать экстраординарным – суммарно в течение сессии посредством терминала Bloomberg было проведено сделок на $200 млн. Это соответствует средним показателям для этого дня недели.

«Ключевым фактором сегодняшнего укрепления было не столько дополнительное предложение валюты, сколько дефицит спроса», – говорит директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

Усиления спроса на валюту стоит ждать от экспортеров, которые сейчас получают выплаты НДС-возмещения. Госкозначейство постепенно наращивает объемы выплат по этой статье – во вторник было перечислено 536 млн грн, что свидетельствует о приближении пикового периода отчислений по НДС.

Однако текущих объемов, говорят казначеи, все еще недостаточно, чтобы оказать существенное влияние на валютный рынок.

Все – по закону: Зеленский отказался отменять карантин и «добровольно-принудительную» вакцинацию

Прогнозируя ход торгов на межбанке в среду Золотько высказала мнение, что на них в равной степени вероятно как дальнейшее укрепление гривны, так и резкая смена курсового тренда.

«Рынок вошел в зону высокой неопределенности – напряженный платежный график может вызывать ситуативные всплески спроса и предложения, способные приводить к сильным дисбалансам на рынке», – считает она.

По оценкам банкиров, завтрашние торги пройдут в рамках 27,07-27,3 грн/$.

Курс в обменниках

Утром 22 декабря котировки доллара на наличном рынке снизились относительно показателей вчерашнего вечера на 3 копейки как в покупке, так и в продаже. Евро подорожал в покупке на 1 копейку, а в продаже на копейку подешевел.

В банках и обменниках котировки доллара составляют 27,1-27,3 грн/$. Евро – 30,45-30,85 грн/€.

Курс на черном рынке

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о

ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты

в

мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter,

YouTube, Facebook,

Instagram.





Источник