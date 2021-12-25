40 молодёжных стартап-проектов получили по 50 млн сумов по итогам 5-го цикла программы «Стартап-инициативы»

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — 21 декабря 2021 года в рамках «Молодежного форума Узбекистана 2021» состоялось заключительное мероприятие «Demo day» 5-го цикла программы поддержки молодежных инновационных идей и стартап-проектов «Стартап-инициативы», на котором 40 самых перспективных стартап-проектов со всей республики получили денежное вознаграждение в качестве безвозмездных инвестиций на развитие своих стартапов.

«Стартап-инициативы» — это комплексная программа, разработанная для поддержки развития (акселерации) инновационных идей и стартап-проектов молодежи, в частности студентов высших образовательных учреждений и выпускников профессиональных колледжей и лицеев.

Приём заявок для участия в 5-м цикле программы поддержки, который проходил в режиме онлайн, побил результаты предыдущих циклов программы по количеству полученных заявок. Для участия в программе со всех регионов республики получено 905 заявок, что на 38% больше показателя предыдущего цикла. Общее количество молодежи, участвующих в проектах, включая членов команд, составило 1972 человек, из них 559 — девушки.

На основе изучения поступивших заявок команда экспертов отобрала 601 проект, с которыми были проведены интервью в режиме онлайн при помощи программы Zoom.

По результатам интервью 247 команды из Ташкента и регионов получили возможность принять участие в образовательной программе, в ходе которой участники изучили основы запуска стартапов, регулярно работали с трекерами (индивидуальными бизнес-наставниками), посетили мастер-классы и консультации квалифицированных экспертов и успешных предпринимателей, смогли усовершенствовать свои проекты посредством площадки Accelerator.uz.

92 команды успешно прошли в финал акселерационной программы и получили возможность представить проекты экспертам в режиме онлайн. Группа экспертов отобрала 40 наиболее перспективных стартап проектов со всей республики (от 2 до 5 проектов из каждой области) для награждения на финальном мероприятии «Demo day», которое прошло 21 декабря в здании Министерства инновационного развития в рамках «Молодежного форума Узбекистана 2021».

Целевые грантовые средства в размере 1.0 млрд сумов были выделены Фондом «Yoshlar-kelajagimiz» и 100 тыс. долл. США совместным проектом Программы Развития ООН и Министерства занятости и трудовых отношений «Содействие занятости молодежи в Узбекистане». Выступавшие на «Demo Day» также получили призы в виде бесплатных абонементов на посещение от коворкинг-центров «C-Space» и «Ground Zero».

Пятый цикл программы поддержки молодежных инновационных идей и стартап-проектов «Стартап-инициативы» реализуется в сотрудничестве с Агентством по делам молодёжи и Фондом «Yoshlar-kelajagimiz» в рамках совместного проекта ПРООН и Министерства занятости и трудовых отношений “Содействие занятости молодежи в Узбекистане”, финансируемого Правительством Российской Федерации и Правительством Японии.

В реализации 5-го цикла программы поддержки также участвовали Министерство инновационного развития Республики Узбекистан, Центр поддержки молодежного предпринимательства Узбекистана, Технологический парк программных продуктов и информационных технологий (IT-Park), Международный Вестминстерский университет в Ташкенте и Сингапурский институт развития менеджмента в Ташкенте.

Победители 5-го цикла программы поддержки «Стартап-инициативы»

I.г. Ташкент и Ташкентская область

1.EngJack — помощник по изучению английского языка.

2.DIS-COUNT — сервис для построения лояльных взаимоотношений между бизнесом и его клиентом.

3.Virtual Lab Toolbox — программное обеспечение для создания научных виртуальных лабораторий.

4.Dehqon.uz — портал, предлагающий широкий спектр сельскохозяйственных информационных услуг.

5.OscarT21 Inclusive Travel Tech — инклюзивный туроператор, предоставляющий возможность путешествий без препятствий и границ.

6.Transformers Technology — изготовление учебных программ и конструкций (набор устройств и деталей) по робототехнике и организация сети учебных центров в этой области.

7.ARTMAKON — маркетплейс для продвижения искусства.

8.UNICODE — международная онлайн-школа программирования.

9.Amor — приложение для доставки цветов из цветочных магазинов в руки покупателя.

10.Agrobuy.uz — доска объявлений в агро секторе.

11.Edulog CRM — система управления учебным центром.

12.Oziq-ovqat.uz — платформа между производителями, поставщиками и закупщиками оптовиками продовольственных товаров

13.Pharms.uz — B2B электронная коммерция аптек Узбекистана. Площадка электронных закупок и маркетинга для аптек и дистрибьюторов.

II.Ферганская область

14.Teamwork.uz — фриланс платформа для удаленной работы.

15.Online nurse — предоставление небольших медицинских услуг онлайн, в которых нуждается население.

16.Socratus — онлайн платформа для управления, облегчения и автоматизации образовательного процесса.

III.Наманганская область

17.2textile — внедрение энерго эффективного высокопроизводительного однокамерного двухцилиндрного джина в текстильный кластер страны.

18.Dardingni sev — центр оказание психологической помощи людям в лечении болезней, связанных с психологией.

19.Blink – электронное приложение для доставки еды из ресторанов, кафе и закусочных.

IV.Сырдарьинская область

20.Sunshine International Camp — предоставление молодым людям опыт и знания, взаимодействие друг с другом, предлагая увлекательного отдыха.

V.Джизакская область

21.Wireline — ремонт и обследование промышленного оборудования, предоставления электротехнических и ИТ-услуг.

22.Armobile — механизм обучения через мобильные приложения, интегрирующие виртуальной реальностью.

VI.Самаркандская область

23.Tori AR — интернет-магазин дополненной реальности.

24.Orientir.uz – ориентированная на студентов платформа обслуживания и продуктовых точек.

25.OneRoom — дешевые и удобные капсулы общежития для иностранных и отечественных туристов и студентов.

26.Practice room for medical students — место, где будут доступны все новейшие муляжи для обучения практическим навыкам, увеличение практических навыков студентов медиков и медицинского персонала в целом.

27.Auto-attor — услуга доставки еды, удобная и доступная в сложных погодных условиях и в другое время.

VII.Навоийская область

28.LED doska — производства светодиодных табло для видео учебников и дистанционного обучения.

29.Lalu.uz — для здорового материнства и детства, а также для помощи в контроле роста плода и младенца.

30.Zarbazar24 — интернет-маркет и служба доставки.

31.Сraft shop — cоздание онлайн-сайта национальной вышивки с помощью технологии QR-сканирования, полноценного показа (рекламы) и продажи иностранным покупателям туристам и предпринимателям.

VIII.Бухарская область

32.InterUz — платформa для реализации туристических туров и продажи национальных изделий при сотрудничестве с зарубежными партнерaми.

33.Airy insole — разработка воздушной (пористой) профилактической стельки для больных сахарным диабетом.

IX.Кашкадарьинская область

34.Grafting vegetables — внедрение технологии вегетативной прививки овощных культур.

35.Gidroelektrometr — автоматизация учета воды в реках и каналах.

X.Сурхандарьинская область

36.Interpolymer — инновационная технология применения эффективных интерполимерных комплексов для повышения плодородия засоленных почв.

37.Termez Travel — проект по продвижению экологического туризма в Сурхандарье.

XI.Хорезмская область

38.Planet-e — платформа для ведения индивидуальных онлайн уроков английского языка.

XII.Республика Каракалпакстан

39.Korchi — приложение предоставляет людям разные товары (обувь, одежда, техника и т.д.).

40.Ed Connect — производство инвалидной коляски, которую можно быстро и легко прикрепить и снять, а также легко и без особых затрат энергии преодолевать большие расстояния.