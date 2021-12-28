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Делая следующий шаг, мы реализуем часть стратегии Silvanols – стать ведущим производителем пищевых добавок в странах Балтии.Год вселил в нас новую уверенность: нужно быть способными адаптироваться к переменам в мире и реализовывать новые возможности. Планируется, что в конце 2021 года оборот Silvanols на литовском рынке достигнет 150 000 евро, а планируемый на 2022 год брутто-оборот составит 750 000 евро.

Председательница правления Silvanols Лиене Пуриня подчеркивает: “Мы обеспечиваем широчайший ассортимент продуктов как в сетях аптек, так и в цифровой среде. Лояльным пользователям продуктов Silvanols будут доступны не только продукты из категории противопростудных, в производстве которых Silvanols является экспертом, но и продукты для укрепления общего здоровья, иммунитета и нервной системы, витамины и минералы.”

До сих пор Silvanols обеспечивал доступность продуктов на литовском рынке, используя аутсорсинговую представительскую поддержку Olainfarm. Наиболее популярными в Литве продуктами Silvanols являются Faringospray и Laringospray, которые доступны на рынке уже более 10 лет.

Литовцы уже высоко оценили такие продукты из противопростудной линии Silvanols, как Atmosil (в Латвии GoRespiro), Rinoquick, Sinustrong, Rinogel и упомянутые ранее Faringospray и Laringospray.

Помимo вышесказанного, в Silvanols стремительно развивается электронная коммерция, в области которой удалось достичь поставленной на 2021 год цели – обеспечить полную доступность платформы и продуктов Silvanols в странах Балтии.

С ноября этого года открыт интернет-магазин для литовского рынка www.silvanols.lt, где уже сейчас доступен еще более широкий ассортимент продуктов Silvanols, чем в аптеках.

Только в интернет-магазине www.silvanols.lt литовские клиенты могут приобрести уникальные, тщательно подготовленные комплекты продуктов Silvanols по самой выгодной цене. Они подобраны по категориям, например, для детского здоровья и иммунитета, чтобы конечному потребителю было быстро и легко доступно решение для своего здоровья.

Mareta Lāce