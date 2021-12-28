Официальный курс доллара на вторник, 28 декабря, установлен Нацбанком на уровне 27,23 грн/$, что на 4 копейки ниже показателей пятницы.
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Курс на межбанке
Утром на первых межбанковских торгах этой недели котировки гривны открывались снижением на 1 копейку относительно показателей закрытия пятницы – до 27,23-27,25 грн/$.
Однако, как полагает директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, в целом на сегодняшних торгах продолжится проявившаяся в пятницу тенденция к постепенному росту котировок. Казначей считает, что это будет связано с крупными выплатами НДС-возмещения экспортерам. Торги вторника, по ее оценкам, пройдут в рамках 27,2-27,42 грн/$.
В то же время другие эксперты указывают нам, что сегодня многие компании будут пытаться закрыть главные сделки уходящего года, в связи с чем выйдут на валютный рынок. Также из-за этого на рынке возможны существенные колебания курса.
Напомним, последние торги прошедшей недели, 24 декабря, открывались в рамках 27,19-27,25 грн/$. По словам Анны Золотько, в начале сессии активность участников рынка была очень слабой – котировки практически не двигались.
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Однако по мере выхода на рынок новых участников предложение инвалюты начало преобладать, что спровоцировало плавное укрепление гривны.
Минимальных значений пятницы – 27,2-27,21 грн/$ – курс достиг около полудня.
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Ниже этих отметок котировки опуститься не смогли из-за возросшего спроса, так как именно на этом уровне курса активизировались покупатели.
«Котировки начали плавно расти. После обеда объем предложения иностранной валюты ощутимо сократился, что было связано в основном с крупным траншем НДС-возмещения. В пятницу Госказначейство перечислило экспортерам по этой статье 2,1 млрд грн», – указала Золотько.
Еще ускорил рост котировок возникший на рынке дисбаланс. Как поясняет казначей, к 15 часам котировки поднялись до уровня 27,23-27,25 грн/$ и удерживались в этом диапазоне вплоть до завершения сессии TOD (расчеты день в день).
«В целом торги пятницы прошли очень спокойно и с минимальной волатильностью. Разница между максимальным и минимальным курсом оставила всего 5 копеек, что непривычно низкий показатель для торгов последних недель», – указала банкир.
В общей сложности в Bloomberg за день прошло сделок на $169 млн – это, говорит Золотько, также существенно ниже средних показателей пятницы.
Курс в обменниках
Утром 28 декабря котировки доллара на наличном рынке были понижены относительно показателей вечера пятницы на 4 копейки в покупке, а в продаже на 2 копейки. Евро подешевел на 4 копейки в покупке, а в его показатели не были пересмотрены.
В банках и обменниках котировки доллара составляют 27,1-27,32 грн/$. Евро – 30,56-30,95 грн/€.
Курс на черном рынке
- USD 27,163/27,312;
- EUR 30,581/30,708;
- RUB 0,364/0,368.
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