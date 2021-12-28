«Нас, конечно, беспокоит этот сегмент, чтобы люди не попадали в долговую кабалу, когда уже значительная часть их дохода идет на обслуживание кредита», — добавила Набиуллина.

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Ранее аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР, входит в холдинг РБК) подсчитали, что повышение цен на жилье в новостройках в 2022 году составит не менее 8–10%. На это будут влиять повышение себестоимости строительства, растущая стоимость строительно-монтажных работ, удорожание земли и спрос на квартиры, который останется относительно высоким.

Рост стоимости стройматериалов увеличит цену квадратного метра жилья в 2022 году в среднем на 5%, прогнозирует НКР, а сами стройматериалы подорожают на 15%. Аналитики констатируют, что мировая экономика

еще не оправилась от введенных для борьбы с пандемией ограничений, производители не могут полностью удовлетворить выросший спрос, а логистические компании не справляются с усилившейся активностью покупателей

Больше всего, по прогнозу НКР, в 2022 году подорожают стальная арматура, кабели и электрика, древесина и пиломатериалы — на 20%. Аналитики также ожидают, что на 15% вырастут цены на пластиковые окна, теплоизоляцию и кровельные материалы. Бетон и кирпич подорожают на 10%, цены на цемент могут увеличиться на 5–7%, а на щебень, песок, гравий, лаки и краски — не более чем на 8%.

Хуснуллин назвал рост цен на стройматериалы главной угрозой для отрасли

Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал рост цен на стойматериалы «угрозой номер один» для строительной отрасли. «Мы сейчас все находимся в такой зоне риска, что если цена будет и дальше расти на 15, 20% и более, то придется сокращать уже запущенные строительные программы соответствующим образом», — предостерег он. Хуснуллин подчеркнул, что, если по этой причине будут остановлены запущенные стройки, «последствия будут очень плохими».

По словам вице-премьера, больше всего подорожали металл и продукция металлозависимых производств. «Например, лифты подорожали, все, что связано с арматурой, подорожало», — рассказал он.

Цены на металл резко выросли в конце прошлого года, следом подорожали древесные материалы, бетон, кирпич, битум.

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