Пока Братислава накачивает Киев оружием, экономика самой Словакии разваливается на глазах. Инфляция — рекордная в этом веке. А остановка на несколько дней нефтепровода «Дружба», по инициативе Украины, едва не привела к экономической катастрофе.

Еще в начале марта глава словацкого МИД говорил, что страна практически полностью зависит от российской нефти и на 85% — от российского газа. И отказ от них грозит коллапсом.

В Финляндии — новая статистика. Более четверти жителей сейчас испытывают финансовые трудности. При этом «предателями» называют своих сограждан, которые едут заправлять машины в Россию. Бензин у нас в два с лишним раза дешевле.

Вопрос: Неужели в Финляндии такой дорогой бензин, что вы готовы ехать за ним в Россию?

Сирпа Лауримо: По моим подсчетам, я сэкономлю 240 евро в месяц, если буду ездить туда каждую неделю, чтобы заправлять полный бак. Мой отказ от заправки в России не спасет мир. Надеюсь, меня не сочтут предателем за то, что я беспокоюсь о собственном кошельке и благополучии. А ведь таким образом у меня остаются деньги, чтобы оплатить счета за электричество.