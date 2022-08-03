Общий экономический ущерб, вызванный стихийными бедствиями, в первой половине 2022 года оценивается в 72 миллиарда долларов в результате ураганов и наводнений. Об этом заявил швейцарский перестраховочный гигант Swiss Re, передает AFP.

«Последствия изменения климата проявляются во все более экстремальных погодных явлениях, таких как беспрецедентные наводнения в Австралии и Южной Африке», — сказал Мартин Бертогг, глава отдела риска катастроф Swiss Re.

Компания заявила, что убытки также были вызваны зимними штормами в Европе, а также сильными грозами на континенте и в Соединенных Штатах.

По словам перестраховщика, так называемые вторичные стихийные бедствия, такие как наводнения и ураганы, в отличие от крупных стихийных бедствий, таких как землетрясения, случаются чаще. «Это подтверждает тенденцию, которую мы наблюдали в течение последних пяти лет: вторичные риски приводят к застрахованным убыткам во всех уголках мира», — сказал Бертогг.

«В отличие от ураганов или землетрясений, эти опасности повсеместны и усугубляются быстрой урбанизацией в особо уязвимых районах», — сказал он. «Учитывая масштабы разрушений по всему миру, вторичные опасности требуют такой же дисциплинированной оценки рисков, как и первичные опасности, такие как ураганы».

Swiss Re сообщила, что наводнения в Индии, Китае и Бангладеш подтверждают растущий потенциальный ущерб от наводнений в городских районах.

Техногенные катастрофы, такие как промышленные аварии, добавили еще 3 миллиарда долларов экономических потерь к 72 миллиардам долларов от стихийных бедствий, в результате чего общая сумма составила 75 миллиардов долларов, что ниже общей суммы в 95 миллиардов долларов за

Общие застрахованные убытки составили 38 миллиардов долларов: антропогенные катастрофы 3 миллиарда долларов и стихийные бедствия 35 миллиардов долларов, что на 22% больше, чем в среднем за 10 лет, сообщила швейцарская перестраховочная компания, предупреждая о последствиях изменения климата.

По оценкам Swiss Re, февральские штормы в Европе обошлись страховщикам в 3,5 миллиарда долларов.

Наводнения в Австралии в феврале и марте установили новый рекорд застрахованных убытков от наводнений в стране, приблизившись к 3,5 миллиардам долларов, что является одним из самых дорогостоящих стихийных бедствий, когда-либо происходивших в стране.

Суровые погодные условия и град во Франции в первые шесть месяцев этого года на сегодняшний день привели к рыночным убыткам застрахованного рынка примерно в четыре миллиарда еврою

Швейцарская группа также упомянула о летней жаре в Европе, которая привела к пожарам и ущербу, связанному с засухой, но на данном этапе не представила оценок.

«Изменение климата — один из самых больших рисков, с которыми сталкивается наше общество и мировая экономика», — сказал главный экономист группы Джером Джин Хэгели.





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