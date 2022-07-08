Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который отказался от совместного фотографирования на полях совещания глав МИД Группы двадцати (G20) в Индонезии.

«Что касается встреч со мной, заявлений, что не будут со мной фотографироваться: я же никого не приглашал фотографироваться. И вообще никого никуда не приглашал. Меня пригласила Индонезия. Как Индонезия пригласила и президента Путина на саммит, который будет в ноябре», — сказал руководитель российского дипведомства.

Как сообщало EADaily , министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси не пришел на званый ужин глав МИД «большой двадцатки» из-за присутствия там главы МИД России Сергея Лаврова. Изначально ряд стран Запада, в первую очередь США и Канада, предлагали вообще исключить Россию из «двадцатки», однако другие государства G20 с такой постановкой вопроса не согласились. На этом фоне некоторые западные страны высказывались о намерении «бойкотировать присутствие министра иностранных дел России».

Сам Лавров, как выяснилось, в ходе ужина в рамках заседания «двадцатки» провел ряд контактов и не заметил отсутствия «бойкотирующих» мероприятие.