Николай ЛИСИЦЫН

24 октября 22:54

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Фото: freeimages.com

Национальный банк Украины на субботу, 23 октября, установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 26.29 грн/$. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. Курс доллара вырос на 9 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем, но все еще находится неподалеку от психологической отметки 26 грн/доллар.

Официальный курс евро 25 октября равняется 30.57 грн/€. Он вырос на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем и пока находится выше психологической отметки 30 грневро.

В пятницу, 22 октября, действовали такие официальные курсы: 26.20 грн/$, 30.49 грн/€. Обычно такие же курсы распространяются и на субботу-воскресенье, но 23 октября — рабочий день (перенос с 15 октября), Нацбанк работал и установил отдельный курс на эту субботу.

Курс евро уже в первые дни января 2021 года вырос до максимума почти за три года. Выше курс был 30 января 2018 года — 34,96 гривен за евро. Однако потом вновь упал до уровня 34 грн/евро и ниже.

Последний по-настоящему значительный максимум курса доллара случился 2 декабря 2020 года, когда американская валюта достигла отметки 28,55 грн/доллар. Таким образом, был побит двухлетний рекорд от 30 ноября 2018 года — 28,39 гривны за доллар, когда после захвата российскими оккупантами моряков в Керченском проливе в Украине было введено военное положение.

Следующей остается рекордная отметка — 28.87 грн за доллар. Ее официальный курс пробивал 23 января 2018 года.

Какими были самые низкие курсы гривны в обозримом прошлом относительно основных валют в официальных курсах НБУ? Доллар США 26 февраля 2015 года стоил 30.01 грн. Евро установил свой рекорд 26 января 2018 года — 35.66 грн.

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